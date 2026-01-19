「TVB御用学生妹」区明妙浸温泉丰满身材表露无遗 清纯气质配白色泳装极吸睛
更新时间：18:00 2026-01-19 HKT
发布时间：18:00 2026-01-19 HKT
发布时间：18:00 2026-01-19 HKT
现年24岁的区明妙近年因签约邵氏、接拍不少TVB剧集而入屋，她拥有甜美的脸孔，邻家女孩感十足，穿起校服毫无违和感，因而经常演出学生角色，更被网民封为「御用学生妹」称号。拥有清纯气质的她，最近在IG透露远赴冰岛旅游，并分享了一段浸温泉的影片，穿白色泳衣的在池边开餐晒身材，向粉丝大派福利！
区明妙丰满身材表露无遗
近日区明妙在其限时动能上载了一条疑似以「男友视角」拍摄的影片，片中的她身穿白色泳衣，在热气腾腾的蓝色温泉中，四周围绕着壮丽的冰岛雪景，身边亦有不少外籍猛男，见她不时对镜头露出甜笑，又在温泉水吸啜蓝色饮品，举手投足都充满着少女气息，期间还不经意地摆动身躯，令其丰满身材表露无遗。此外，她还即席示范敷面膜，更调皮地将面膜膏点在鼻尖及脸颊上，展示出其可爱一面！
昨日（18日）区明妙继续分享一辑近距离与冰岛马接触的照片和影片，见她伸手摸了两下马匹颈部后，马匹突然转方向望向她，区明妙被吓得即时缩开，十分搞笑。
相关阅读：TVB御用学生妹区明妙开Live疑预告离巢 宁力谷首本写真 狂晒性感相诱惑网民
区明妙童星出身
区明妙曾是家燕妈妈艺术中心学员，亦是旗下女子组合Honey Bees的成员之一。2017年，她被韩国娱乐公司看中，但因喜欢演戏，加上不想放弃学业，所以才没有往韩国追女团梦。区明妙童年时已参与TVB拍剧，代表作有《亲亲我好妈》、《她她她的少女时代》、《爱上我的衰神》、《黯夜守护者》、《婚后事》、《黑色月光》以及《夺命提示》等。
相关阅读：「TVB御用学生妹」寻求突破 推出写真照片流出 学另一童星行性感人气急升
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT