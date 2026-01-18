42岁华人之光与好姊妹开船P 「开箱」前港姐新游艇超豪阔太生活曝光 视后老公赠兴

现年42岁、有「亚洲版Beyonce」美誉的刘晨芝（Adrienne），向来人缘甚广极佳，朋友遍及中外上流社会，跟已故赌王何鸿燊四房长女何超盈、已故大马拿督庄宝女儿庄思敏、庄思明及妹妹庄思华等三姊妹都是其好姊妹。经常活跃于社交网的刘晨芝，日前在其IG限时晒出游船河的照片及短片，曝光2010年落选港姐林碧珍（Janice）的超豪生活！

林碧珍新游艇超豪华

刘晨芝日前分享照片中并写道：「恭喜陈太换新船」，并注明林碧珍英文名。她上载一众好友在新游艇上开餐的相片，还有新游艇的内部影片，新游艇装潢十分奢华，空间感十足。刘晨芝影片中表现兴奋，一直拍片参观游艇各个部分，当中包括宽敞的甲板、内部的视听娱乐室、以及特别设计的客厅。当日获邀出席参与的有庄思华、及胡杏儿的老公李乘德等，相当热闹。

林碧珍升荣阔太做幸福人妻

现年38岁的林碧珍，早已结婚荣升「陈太」，当年她是以学生身份参选《2010年度香港小姐竞选》，但15强止步，同届三甲分别是冠军陈庭欣、亚季张秀文和季军庄思明。林碧珍当年参选时不太起眼，竞选过程最大新闻亦都系其所谓「揽仔照」，但多年来仍与同届的陈庭欣、庄思明及彭慧中等仍非常老友。从此可见陈碧珍的生活质素极之优渥，称得上是一位幸福人妻。

刘晨芝20岁入行当歌手

美国UCLA传理及社会学系双学位毕业的刘晨芝，20岁签约成为美国MIG Records旗下歌手，更在乐坛有「亚洲版Beyonce」美誉，是历来首位打入美国Billboard流行榜头20位的华人女歌手。近年她更进军荷里活，曾与名导马田史高西斯 （Martin Scorsese）担任电影《扑克神算师》（The Card Counter）联合执行监制，又拍摄英语真人骚《疯狂名人社交》。

