中年好声音4丨可岚获赞「迪士尼公主」唱出自身传奇 格林美歌手抱病参赛被弹争啲嘢

TVB节目《中年好声音4》今晚播出第八集，香港赛区迎来最终回，5灯选手多达4名。今集特别之处，是有远道自美国而来、曾经踏上格林美舞台的参赛者唯一，以及歌手出身、《中3》100强止步、今年卷土重来并一举获得五灯的可岚。以及三位超吸睛参赛者，43岁的可爱音乐制作人罗阳、38岁的张伟晋（Regent）、「最大年纪女参赛者」60岁的詹越。

可岚获周国丰赞不绝口

现年40岁、被捧为《中4》「颜值担当」的「斜杠妈妈」可岚，以《你是你本身的传奇》回归《中年》舞台，成功斩获5灯。可岚充满故事性的演绎，令出名阉尖、更一向著重参赛者演绎歌词技巧的周国丰亦赞不绝口：「头先特别有几句，你好真心地唱𠮶几个字，『高与低、得与失，即使无法躲避，你是你本身的传奇』，我总相信机会系留畀准备嘅人，而你系机会留畀再准备嘅人。」

海儿睇好可岚：「我觉得你把声好似一个Disney Princess，你唔单止把声有魅力，亦好有舞台魅力，I can't take my eyes off you.」而肥妈也表示：「佢真系有星味，好靓，成件事好舒服。」张佳添赞可岚唱出了阅历：「《中年》点解咁成功，因为每一个需要Second Chance嘅人就喺呢度可以发挥，你头先首歌系唱紧你自己嘅故仔，你将你咁多年唱歌嘅灵魂一次过攞晒畀我哋，依家好多人将会知道边个系可岚。」

唯一被批拣错歌

来自美国的表演工作者Matthew Johnson（中文名是唯一）则选唱《Halo》，唯一17岁开始专业表演，曾踏上奥斯卡、格林美等大型舞台，又曾参与《American Idol》演出，曾被荷里活导演睇中，无论舞蹈、歌唱及演戏均得到一定的专业培训。

唯一站上《中4》舞台后，演唱声线甚有爆发力，但肥妈及周国丰却听出端倪。肥妈表示：「佢有料嘅，唔知点解发唔到出嚟，佛跳墙争咁啲鲍鱼同海参。」周国丰也认同：「我唔知点解佢拣呢只歌，唔系好啱唯一，R&B嘅groove同埋假音系你嘅强项，但《Halo》头半首冇办法帮你发挥到。」

车婉婉闻言即补充，指唯一其实是抱病上阵，如此情况下实力仍得到评审认证，实力不容忽视。唯一的舞台还有另一段小插曲，肥妈「搞事」著车婉婉将「佛跳墙」翻译成英文，车婉婉即时玩味十足说：「The Buddha jumping the wall.」获得全场如雷掌声。

罗阳见海儿甩Beat发呆

此外，音乐制作人罗阳演唱《头发乱了》大晒假音及惊人节拍感，跳舞时又大送心心，气氛一流。期间海儿揿灯「现身」后，罗阳竟因而被吓到「窒偈」甩Beat兼发呆，场面爆笑。肥妈见到罗阳对住女生表现怕丑，即搞Gag问：「你未见过靓女咩？做吓女团习惯吓见靓女啦，你本来唔止两盏灯。」而周国丰指罗阳拣错歌：「佢明明有质素，点解要拣《头发乱了》，完全唔系你嘅擅长，你要唱《头发乱了》就唔好著到咁样吖大佬，点解会著到咁样架。」

张伟晋导致评审爆口水战

张伟晋一边跳Krump，一边演唱《黑夜不再来》非常「创新」，引爆肥妈与周国丰口水战，周国丰先指相关舞蹈「匪夷所思」，与歌曲完全唔夹，肥妈则以极幽默答案和应周国丰：「我都可以著三点式，但我唔够姜咋嘛。」周国丰扮慌张，连嗌三个「唔好」制止：「唔好！唔好！真系唔好！」肥妈即激动反击：「咩唔好呀？！你依家咩意思呀，睇小我呀？」全场爆笑。

詹越中气十足最佳示范

年纪最大的60岁女参赛者詹越，唱歌时中气十足，跳舞有气有力，身形更是弗到漏油。58岁才正式学唱歌的她，演唱歌曲《爱情陷阱》，获张佳添大赞是「sixties系new forties」的最佳示范：「你嘅活力、你嘅身材，even你嘅声线都系young嘅，真系要向你学习。」肥妈则赞詹越海选时跳舞已相当抢眼，甚有舞台表演欲。

