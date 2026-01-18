Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面

美国童星出身的女演员Kianna Underwood近日传出发生交通意外，当地时间于1月16日在纽约遭一辆黑色私家车撞倒，更被卷入车底拖行，当场死亡，终年33岁。多间美媒取得事发时的闭路电视画面，曝光意外经过。

Kianna Underwood被拖行一个街口

据《纽约邮报》报道，Kianna Underwood于当地时间周五约早上6时50分，在Brooklyn的一个路口准备过马路期间，遭到一辆驶至该处的黑色福特SUV私家车猛烈撞击。美媒《CBS NEWS NEW YORK》及《Eyewitness News》分别取得的CCTV画面所见，肇事车辆在意外撞倒人后，未有停车查看，而是驶离事故现场，当时Kianna Underwood卷入车底，遭拖行近一个街口，于Osborn Street与Pitkin Avenue的路口发现Kianna Underwood。

救护人员赶抵现场时，确认Kianna Underwood因伤势过重，已无生命迹象，宣告死亡。当地执法部门针对是次肇事逃逸案件，已展开调查。据《Variety》较早前报道，警方未逮捕任何涉案嫌疑人，而肇事车辆在案发后失去踪影，警方呼吁目击者提供线索，希望尽快将肇事司机绳之以法。

Kianna Underwood涉足影视舞台剧界

Kianna Underwood以童星身份出道，涉足电视、电影、舞台剧界。2005年曾出演Nickelodeon儿童频道知名喜剧节目《All That》，亦曾为动画《Little Bill》的「Fuschia Glover」一角声演，从1999年至2004年长达23集。Kianna Underwood曾演出Kevin Hart主演的电影《Death of a Dynasty》、《The 24 Hour Woman》，以及知名音乐剧《Hairspray》于美国首轮巡演，Kianna Underwood饰演「Little Inez」一角。

女星Camryn Magness去年意外身亡：

