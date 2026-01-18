Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈茵媺以老板娘身份巡视老公陈豪咖啡店搞到「一镬泡」？ 自爆平时唔使做有「专人」服侍

影视圈
更新时间：15:00 2026-01-18 HKT
发布时间：15:00 2026-01-18 HKT

54岁「视帝」陈豪与陈茵媺结婚12年，二人有两子一女，为照顾家庭，陈茵媺已淡出幕前逾10年，赚钱养家重责落在陈豪身上。陈豪除拍剧外，近年又投资开连锁咖啡店，藉著令人印象深刻的「品味」咖啡形象，成功打造出属于陈豪的咖啡品牌，太太陈茵媺近日在社交网分享新片，以「老板娘」身份巡视业务。

陈茵媺化身一日店长

陈茵媺在抖音上载新影片，穿上休闲服装现身老公陈豪为于中环的咖啡店，化身一日店长落力招呼客人。陈茵媺穿上公司白色恤衫制服，站在收银机前，落力推介新出品的咖啡，全程笑容满脸，社交能力极强。

不过陈茵媺明显落场前未有特别做功课，虽然对咖啡种类有一定认知，但落单及冲调咖啡时显得鸡手鸭脚。陈茵媺虽然露出轻松神情，但镜头一转就见到她做出紧张的肢体动作，十分搞笑。当有顾客认出陈茵媺，问是否曾在电视上出现，又问是否演过《单恋双城》，陈茵媺表现惊喜，一度掩嘴点头。

陈茵媺跟店员学拉花

陈茵媺在片中制作两杯咖啡，第一杯出品时大赞好靓，之后跟店员学拉花时，自爆：「平时我唔使自己冲咖啡，因为有人会帮我冲。」暗示有老公陈豪服侍。陈茵媺最终拉花失败，搞到成杯「一镬泡」，却得到摄影师及网民畀面，表示想饮陈茵媺的制成品，成功「挽尊」。

