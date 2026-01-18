渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱

【渣打马拉松2026/渣马2026】渣打马拉松2026今日（18日）举行，一众热爱跑步的圈中艺人如周润发、何沛珈、林淑敏、阮浩棕及梁诺妍等亦有报名参赛。郭晶晶、霍启刚、盛智文出战渣马「领袖杯」。《星岛头条》为你即时更新渣打马拉松2026艺人明星跑手情况。

10:50 渣马风头趸周润发在众多跑手簇拥下现身终点，全黑造型配银发非常抢眼，引起一阵骚动，今次他更带同跑友鲍起静、郑则仕、刘江、黄翠如与萧正楠一行人完成10公里赛事。

周润发饮茶庆功

一行人齐齐受访，周润发兴奋大赞一班「学生」非常弗，更笑言已请发嫂安排4枱一齐饮茶庆功，他又笑言若继续收生，便要加收会费，今次一行朋友20多人齐齐跑，非常墟冚。问是否老中青齐聚？周润发笑言最青是鲍起静，黄翠如与萧正楠则自认老弱残兵。问满意成绩吗？周润发笑言：「好过21公里，当时要2个多小时，今次（10公里）不用，哈哈！」刘江笑指周润发一定满意，否则他们便不来了。

鲍起静指郑则仕表现超班，只是加入跑几个月，便已获周润发邀一齐跑10公里。他笑言能从零到十，是因为有发哥这位好师傅，问是否跑步操弗？他笑言：「不是，跑完非常辛苦，哈哈！但都好过瘾。」鲍起静早前更在日本完成17公里的路程，她笑言：「我经常说发哥救了我们这几个老人，令到我们永远都青春、永远都健康。」刘江又笑言跑完这次想退会，只是在大帽山遇到周润发一次，从此便加入了一起跑。

周润发笑称每人收2万月费

问周润发坚持跑到80岁？他笑称：「120岁都继续跑！学生越来越多，我每位都收他们2万月费，今日20多个，条数很襟计。（之前想邀卢海鹏一起跑？）鹏哥这种穷鬼我就不收生啦，哈哈！（边个最有钱途？）黄翠如一报就两位，最有钱是郑则仕，一家五口一齐跑呀！」问到全程被围观？周润发笑言打招呼都手软，大家都很热情，是每年都要出来与大家见面的一次。谈到电影寒冬，鲍起静相信冬天后会有春天，问出山打救？周润发指一个人救不到太多，「但无人找我呀！（因为像学费一样收得贵？）没人找我，又怎么知道我收得贵？我都转行（教跑步）啦！」至于金像奖有4部电影被DQ的风波，周润发说：「我未睇到，睇了再答你！」

萧正楠黄翠如自认老弱残兵

萧正楠黄翠如首次夫妻档出战渣马，翠如指随周润发学跑步4年半，自认跑前是老弱残兵，平常是跟著刘江的速度跑，今天大家都跑得比往常快，又笑言：「好开心，发哥真的很多人hi，我们和刘江跑在前面，发哥在后面招呼大家。」萧正楠指原计划带「萧哈哈」在终点接翠如：「没有个仔在终点，我怕她冲不了线，哈哈！但事后我又决定报名一齐跑，希望下年带他来，将来也要跟发哥一齐跑！」黄翠如形容儿子是跑团的「团孙」，笑言要努力赚钱为儿子交会费。问挑战半马？黄翠如一口拒绝，笑言现在已很满足，中学时身体差，甚至有「医生纸」豁免考跑步，现在跑步后身体好，怀孕初期时也有跑，问身体更健康生多个？她笑言认老，但老公则不会认老。

10:50 林家谦首次挑战半马，用了2时13分完成，首战即出战半马，他笑言因为自己喜欢越级挑战，他表示时间跟平日练跑差不多，又指平日也有教练帮他训练，自从演唱会后开始练跑步，所以至今已练了几个月，对于今次的成绩颇为满意。至于出年是否会再参加，林家谦首表示不知道，但最少今年完成了今年要做的事情，又表示今年想做些离「谱」的事，跑步就是其中一件。

至于为何以品牌参加渣马，林家谦表示是因为朋友和品牌邀请，发觉自己跑得及很有天份，所以就「just do it」，问到他有没有一路跑一路唱歌练气？林家谦说：「因为开演唱会就练，当时几公里咁跑，觉得自己够气，只是脚的肌肉要训练，感觉上斜比较容易，反而平路同落斜担心冲力。」至于下次是否挑战全马？林家谦笑说：「比我唞唞，下年再下年，但会想继续跑步，（叫好友Tyson Yoshi 一齐跑？）唔知佢跑长跑系点，佢啲爆发型应该短跑叻啲。」

08:23 陈家乐与连诗雅夫妻档齐齐以1:09:28冲线，连诗雅指陈家乐去年因病缺席，今年也因BB女病了，身为父母的二人也被传染，连诗雅透露刚退烧，陈家乐则以中药控制。连诗雅表示一直想夫妻档参与，也想一起进步，她指成绩比去年进步1、2分钟。问是否一齐备战？陈家乐指与太太备战几个月，更约齐一班兄弟齐齐跑，希望将运动习惯宣扬出去。连诗雅指有想过带囡囡在冲线区等他们，但因她病了作罢，陈家乐指想与太太挑战半马，亦想出战不同地方的马拉松，若果是邻近地区也想带囡囡一齐去。

07:34 MIRROR成员王智德（Alton）以49:09完成10公里赛事，他形容成绩几理想，事前食了香蕉及电解质，他指入行前常跑步，入行后反而少了，当年成绩达40分头段班，但年状态较好，现在成绩已有交代。问可有约MIRROR兄弟一齐跑？王智德笑言有，初时有几位响应，但慢慢讨论后只剩他一个，但大家有工开都是好事，透露自己也忙拍剧《喜剧开场》。

王智德指演唱会期间已为渣马备战，笑言前一晚也有点紧张，因留意到姜涛再成话题被指「转会」，他相信好似AK（江𤒹生）所言，是空穴来风，但有讨论也是好事，问他想过「转会」？王智德笑言若专心跑步是「转行」，现时很享受工作，问跑到好成绩如何庆祝？王智德笑言回家背剧本。

07:34 何沛珈、阮浩棕、黄美棋到维园为渣马10公里赛事热身，黄美棋指为表现而感到紧张，因早前扭伤脚怕影响表现，希望能圆满完成。至于阮浩棕则早早休息，因为对今日表现也有目标，希望较去年有进步，阮浩棕最终以58:14完成。

何沛珈则指自己去年也带病上阵，医生也曾建议她退出但有顺利完成，她透露早前也有备战跑10公里，因最近工作忙也担心完成不到，结果与去年时间相若，她笑言跑步秘诀是空肚上阵，笑言比较轻身也燃烧到脂肪。黄美棋则表示惊讶，笑言最好的备战是食白饭。而何沛珈则以1:12:22跑完10公里。

07:23 去年参加半马赛事的何泳芍，今年仍是报了半马，何泳芍指因去年是第一次参赛，故认为今年的成绩一定会比去年好：「上年第一次跑比较保守，冇话好尽力，但都比起我本来预计嘅时间快，本来上年目标系两个钟内，最后成绩系1小时53分，今年目标系再快5分钟，即系1个小时48分。」

何泳芍笑指上年再跑了10K后，就被朋友笑她跑半马是完全没有尽力，而自己也觉得有点轻松，所以今年就想设定目标，不过她坦言本想预计在1小时45分完成，但看了今天天气就觉得难，因预计过完西隧后就会很热。何咏芍指今年也操练了很多，因3月还要在日本静冈参加全马，故会把今日当成是比较辛苦的练习。

何泳芍今年报名半马。

何泳芍今年也操练了很多。

何泳芍认为今年的成绩会比去年好。

何泳芍透露3月还要在日本静冈参加全马。

06:20 吴业坤与日籍太太滨口爱子今早约6时20分一同在尖沙咀起步点做热身，期间不停被参赛者邀请影合照，吴业坤表示今次与太太一起参加全马赛事，也是他人生第一个全马，他指事前已经尽力去练习，坦这次的目标是完成赛事：「因为报名时，半马是非常抢手，10K我觉得挑战性是有，但我想再有挑战性点，所以就同太太报了全马。」

吴业坤指去年已想跟太太一起跑半马，不过因有工作关系不能参加，吴业坤坦言为了今次赛事，特意租住尖沙咀的酒店，所以在休息方面也颇充足。问到预计会用多少时间完成比赛？吴业坤说：「我真系不断睇数据，又问AI，其实如果5个半小时已经好叻，因为第一次，我之前跑毅行𠮶啲都系用意志慢慢跑，所以希望完成赛事，试咗第一次，然后第二次先睇会唔会去追成绩。（怕唔怕一阵太太会丢底你？）佢都话准备丢底我，虽然我帮佢戴咗Gel𠮶啲，尽力吧，因为始终我同佢都冇跑过全马。」而吴业坤又觉得今日天气也不错，所以没有太多事情担心：「系担心流汗，我自己出汗比较大，所以都带咗盐丸同补水嘅嘢。」