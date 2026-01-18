周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package

前太阳娱乐文化老板周焯华（洗米华）与老婆「洗米嫂」陈慧玲（Heidi）所生的大女周梓潼（Virginia）向来品学兼优，样貌与身材尽得妈咪真传。昨日（17日），陈慧玲在IG上传多张照片，兴奋地宣布女儿硕士毕业的喜讯，并为她感到无比骄傲！

周焯华大女成绩优异

从上传的毕业证书可见，周梓潼毕业於伦敦国王学院（King's College London），并以「Pass with Distinction」硕士最高等级的优异成绩毕业，获得临床心理治疗理学硕士学位，可谓美貌与智慧并重。

相关阅读：Mandy Lieu周焯华半山爱巢终易主 新租客身份曝光 情趣主人房一物惹关注

周焯华儿子贺妹妹毕业

为了见证女儿人生中的重要时刻，陈慧玲特地飞往伦敦出席毕业典礼。她分享了多张温馨的家庭合照，相中她与身穿毕业袍的周梓潼，以及周焯华与前妻所生的儿子周柏豪在河畔前留影，一家人其乐融融。照片中，周梓潼手捧鲜花，散发出自信的魅力，而陈慧玲则满脸自豪，场面温馨感人。

陈慧玲在IG写下对女儿的祝福：「硕士毕业喇！又靓又叻！继续努力keep going! We are loving you and supporting you always 」，字里行间充满了对女儿的爱与支持。网民纷纷留言恭喜，大赞周梓潼「叻女」、「青出于蓝」，并羡慕陈慧玲有如此出色的女儿。

相关阅读：洗米嫂22岁饼印女原来系学霸！入读英国名牌大学一级荣誉毕业 颜值飙升同妈咪似姊妹花

Mandy Lieu周焯华昔日爱巢曝光？