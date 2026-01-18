陆永父女档揾银惹争议 11岁细女香港成长「唔识中文」 安排大量课外活动栽培却缺基本功？

陆永家庭生活美满，与太太陈莉娜育有两位可爱的女儿。近日，他与11岁细女陆一心（Simsim）以父女档形式接下KOL工作，分享「香港情怀」系列产品。影片中父女俩的温馨互动备受赞赏，但网民最关注的，竟然是陆一心的中文能力。

陆永细女读中文要提点

在宣传影片中，陆永与陆一心一同介绍以香港地标为主题的牙刷。当选择牙刷款式时，陆一心坦言之所以选择「尖沙咀」款式，是因为「其他𠮶啲都唔识点样读」，直接承认自己不认识包装上其他的繁体中文字。其后在拆盲盒环节，她亦未能读出「渡海小轮」等名称，需要爸爸陆永在旁提示。

陆永细女中文能力成网民焦点

影片发布后，陆一心的天真直率引来网民热议。不少粉丝大赞父女档「好正」、「父女同框好有火花」。然而，更多讨论聚焦于陆一心不熟悉中文的情况，有网民表示惊讶：「好surprise 竟然个女唔识睇／读繁体字嘅广东话」、「明明香港成长但唔识中文」、「爸爸系唱广东话Rap起家，个女唔识中文真系讽刺」，认为作为在香港成长的星二代，中文水平有待加强。不过，也有粉丝认为陆一心年纪尚轻，加上现今重视英文多于中文的教育环境，此情况可以理解，最重要是父女关系良好，互动充满爱。

陆永夫妇用心栽培女儿

虽然陆一心的中文能力成为网民焦点，但其实陆永夫妇向来著重女儿的多元发展。现年11岁的陆一心留港读书，父母也十分注重其学业成绩，并为她安排了密密麻麻的课外活动，除了学跳舞之外，还有高尔夫球、网球、足球等运动，致力向多方面培养。与此同时，其姊姊陆一颖去年已远赴英国升学，可见陆永夫妇在女儿的教育上投放了不少心思。这次父女档接job，意外地让陆永女儿的教育问题成为网民讨论焦点，引发网民关注星二代的语言能力及教育方式。

