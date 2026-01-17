前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途

影帝张家辉与前TVB视后关咏荷被封演艺圈模范夫妻档，近日他们被粉丝在意大利米兰机场惊喜捕获。一位幸运的粉丝在小红书分享与这对巨星夫妇的珍贵合照，记录这次「零距离偶遇」。该粉丝透露，自己是在1月14日抵达米兰机场入境时，意外发现与张家辉夫妇乘坐了同一班飞机。这突如其来的巧遇让她又惊又喜，也让外界一窥这对银色夫妻私下亲切自然的一面。许多网民赞赏他们虽然贵为巨星，却丝毫没有架子，作风极为低调且朴实。

张家辉与关咏荷低调放闪

从粉丝分享的照片中可见，张家辉与关咏荷夫妇的穿著相当休闲写意，两人皆穿上了同色系的灰色连帽卫衣，低调放闪。张家辉头戴一顶黑色毛帽，面对镜头露出亲切的笑容，精神状态极佳。而身旁的关咏荷则戴著斯文的细框眼镜，一头深色长发随意披在肩上，尽管是素颜或淡妆，但气质依旧出众，皮肤状态极好，完全看不出已步入花甲之年。她的冻龄美貌也成为网民们讨论的焦点，许多网民留言大赞：「娥姐保养得太好了」、「气质美女」、「状态比很多年轻女星还好」，称赞她优雅地老去，是自然美的典范。

张家辉开工不忘带关咏荷旅游

张家辉与关咏荷结婚超过二十年，育有一女，感情始终坚定不移，是演艺圈中公认的「神仙眷侣」。关咏荷自从为了家庭淡出萤光幕后，便鲜少公开露面，将生活重心完全放在丈夫与女儿身上，成为张家辉背后最坚实的后盾。据指张家辉到当地是为了出席时装周，顺道带老婆外游享受二人世界，恩爱得令人羡慕。

