「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女

27岁的「东张女神」陈懿德一向是圈中的孝顺女，近日在社交平台发文为爸爸庆祝生日，引起网民热议。陈懿德未有透露父亲的真实年龄，但从她分享的相片中可见，一家人乐也融融，场面温馨。

陈懿德爸爸钟意打高尔夫球？

在陈懿德分享的其中一张照片中，出现一个精致的高尔夫球场造型蛋糕，蛋糕上写有「会长STANLEY」的字样，似乎暗示陈爸爸在朋友之间有「会长」的称号。相中的陈爸爸穿著一件橙红色上衣，精神饱满，笑容满面，看起来非常健硕。

除了寿星陈爸爸抢镜外，另一焦点则落在陈懿德的妈妈身上。身穿黑色衫的陈妈妈，虽然打扮低调，但气质出众，五官标致，保养得宜，样貌更被不少网民指与艺人岑丽香有几分相似，大赞她「靓样」不输明星。

陈懿德入行4年备受力捧

陈懿德于2021年参选香港小姐，可惜在8强止步，其后加入TVB成为「亲生女」，并获安排入《东张西望》成为「东张女神」，陈懿德其后参加《香港小姐再竞选》夺得季军，人气一时无两。陈懿德入行仅4年，已多度获机会在大型节目担任司仪，并在《万千星辉颁奖典礼2024》夺得「最佳女新人」奖项，表现获得肯定。

陈懿德罗天宇传绯闻多年

陈懿德2023年传出与「女神收割机」罗天宇拍拖，陈懿德却一直否认，直到被传媒拍下罗天宇收工后驾车到陈懿德位于元朗的香闺，又被《东周刊》独家直击罗天宇与陈懿德母亲有倾有讲，恋情才逐渐浮面。陈懿德曾在社交平台大晒豪宅，对于外传家境富裕未有否认。

