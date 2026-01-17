Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龚慈恩女儿林恺铃中学旧照流出 眼与下巴与现时有差别？ 被封「最美星二代」学历惊人

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-17 HKT
发布时间：19:00 2026-01-17 HKT

有「最强绿叶」称号的龚慈恩，与前夫林炜育有两名子女，大女林恺铃（Ashley）凭着仙气满满的颜值，及其1.73米身高优势，15岁时就以模特儿出道加入娱乐圈。素有「最美星二代」之称的林恺铃，近日在晒出学生时期的生活照，「双下巴」黑图曝光，不过网民将重点放在她的「基因」上，指她的样貌十足妈妈龚慈恩。

林恺铃黑图曝光

现年25岁的林恺铃，近日分别在其IG上载了多张10年前的生活照片和影片，当中有中学时期的证件相以及一些生活日常照，还有她人生第一部电影的造型照，她发文写道：「最怀念午休溜到香港公园，听返条片啲笑声都觉得好青春。」其中一张照片可见，林恺铃穿上校服坐在书桌前做功课，一脸惊讶地望向镜头，当时她的脸上仍有Baby Fat，更见她有「大细眼」以及明显的「双下巴」。不少网民赞林恺铃超可爱，亦纷纷留言表示：「She soooooo prettyyyyyy」、「气质」、「女神动静佳宜」、「好PURE」、「真系由细靓到大 靓到痴哂线」等，甚至指她跟与妈咪龚慈恩一个饼印：「全天然美女，妈妈基因太强大」。

相关阅读：TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主

林恺铃获龚慈恩悉心栽培

林恺铃从小在妈妈龚慈恩的悉心培育下，学习钢琴、小提琴、中提琴及长笛等多种乐器，亦接触朗诵、围棋与绘画等多项课外活动。她在2015年以模特儿身份入行，并成为杜琪峰旗下公司艺人，出道作就跟天王刘德华合作，拍摄电影《热血合唱团》。中学就读香港传统名校圣保罗男女中学，2018年以IB 41分的佳绩入读香港大学建筑系，绝对是一名学霸！加入娱乐圈后，林恺铃一直继续读书，并用了两年时间在港大修读Master of Arts in English Studies (MAES) 及 Master of Arts in Applied Linguistics课程，直至去年正式硕士毕业。

相关阅读：前TVB花旦仙气星二代 娇滴滴竟然扎铁砌砖！曾上榜民选「靓到癫女明星」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:22
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
2小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
9小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
9小时前
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
8小时前
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
影视圈
8小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
6小时前
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
保健养生
8小时前
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT