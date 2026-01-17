龚慈恩女儿林恺铃中学旧照流出 眼与下巴与现时有差别？ 被封「最美星二代」学历惊人

有「最强绿叶」称号的龚慈恩，与前夫林炜育有两名子女，大女林恺铃（Ashley）凭着仙气满满的颜值，及其1.73米身高优势，15岁时就以模特儿出道加入娱乐圈。素有「最美星二代」之称的林恺铃，近日在晒出学生时期的生活照，「双下巴」黑图曝光，不过网民将重点放在她的「基因」上，指她的样貌十足妈妈龚慈恩。

林恺铃黑图曝光

现年25岁的林恺铃，近日分别在其IG上载了多张10年前的生活照片和影片，当中有中学时期的证件相以及一些生活日常照，还有她人生第一部电影的造型照，她发文写道：「最怀念午休溜到香港公园，听返条片啲笑声都觉得好青春。」其中一张照片可见，林恺铃穿上校服坐在书桌前做功课，一脸惊讶地望向镜头，当时她的脸上仍有Baby Fat，更见她有「大细眼」以及明显的「双下巴」。不少网民赞林恺铃超可爱，亦纷纷留言表示：「She soooooo prettyyyyyy」、「气质」、「女神动静佳宜」、「好PURE」、「真系由细靓到大 靓到痴哂线」等，甚至指她跟与妈咪龚慈恩一个饼印：「全天然美女，妈妈基因太强大」。

林恺铃获龚慈恩悉心栽培

林恺铃从小在妈妈龚慈恩的悉心培育下，学习钢琴、小提琴、中提琴及长笛等多种乐器，亦接触朗诵、围棋与绘画等多项课外活动。她在2015年以模特儿身份入行，并成为杜琪峰旗下公司艺人，出道作就跟天王刘德华合作，拍摄电影《热血合唱团》。中学就读香港传统名校圣保罗男女中学，2018年以IB 41分的佳绩入读香港大学建筑系，绝对是一名学霸！加入娱乐圈后，林恺铃一直继续读书，并用了两年时间在港大修读Master of Arts in English Studies (MAES) 及 Master of Arts in Applied Linguistics课程，直至去年正式硕士毕业。

