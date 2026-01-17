陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事

陈松伶在1986年只有15岁的时候因《欢乐今宵似模似样模仿大赛》获得冠军而入行，到了1989年加入TVB并担正与黎明演出电视剧《天涯歌女》「周璇」而一炮而红，多年来无论剧集抑或歌曲都深受欢迎，可惜因与经理人关系破裂金钱遭受损失，一度令生活陷入绝境，后来又因为爸爸离世，陈松伶接受卵巢瘤手术后无法生育，连串打击而患上抑郁，最后因为老公张铎的出现，改变陈松伶的一生。

陈松伶曾因生育问题令婆媳关系紧张

陈松伶与张铎在2006年因合作拍摄内地剧《血未冷》而相识，当时陈松伶短发的造型，被张铎第一眼误以为她是男演员刘松仁，虽然两人年龄相距近9年，但张铎成熟稳重的气质，陈松伶一度以为对方比自己还年长，两人拍拖期间屡传婚讯，但一直未确认，直至2011年陈松伶宣布与张铎已经结婚，可惜这段「姊弟恋」曾因陈松伶不能生育，一度令婆媳关系紧张，经过两人努力才得到长辈谅解。

相关阅读：陈松伶孖老公张铎庆生兼贺结婚周年！资深制作人搞豪华饭局 前TVB爆红小生惊喜现身

陈松伶传与张铎仍未正式举行婚礼

陈松伶将于下月28日在伊利沙伯体育馆举行《陈松伶演唱会 - 香港》，今次是陈松伶相隔14年再度在港开个唱，日前陈松伶与老公张铎接受TVB节目《一周星星》的访问，两人结婚多年，一直有不少都市传说，多年来有传陈松伶「将全部身家交由老公打理」与及「仍未正式举行婚礼」，陈松伶亦亲自回应传闻。陈松伶戏言由于结婚多年已由「热恋期」走进「魔鬼期」，事实上两人结婚多年，未有见过两人曾举办婚宴，又或者晒领证的相片，难怪多年有这个都市传说的出现，至于财政的安排，张铎直指太太对金钱几乎没有感觉，他曾说：「我可能比她强一点，但说实话，我是没有办法，我也没有太多钱，我是慢慢被训练成，多少要知道一点规划，有一点规划。」陈松伶又称：「我们现在大部分的钱都是用在家人身上，例如父母去旅游。我们想他们还能走动，会安排每年一两次旅游。」

陈松伶张铎「姊弟恋」曾未被看好

陈松伶与张铎这段「姊弟恋」最初未被看好，不过曾在「死亡边缘」徘徊的陈松伶曾指张铎不只是她的丈夫，而且还是她的恩人，给予她重新感受爱与希望：「他好像待我如女儿般，让我做喜欢的事，从不会把烦恼带给我，现在我看来更年轻，都是归功他。」陈松伶与老公及奶奶曾在2021年参加真人骚《婆婆和妈妈2》，这段婆媳关系一度成为热搜，皆因奶奶在节目中不断挑剔兼冷待媳妇，结果有指因陈松伶未能生育而得不到奶奶欢心。当时陈松伶亦曾表示因身体问题而无法令奶奶抱孙，觉得自己「剥夺了她的圆满」，结果奶奶直言：「其实我挺好的，刚刚松松的这番话不对，你们两个决定好了，从我的立场来看，又或者家庭的立场，我是支持你们。同为女人来说，都想自己完美，谁也不想自己不完美，你也不用有想法和顾虑说『我剥夺了你的权利』没有！何必因为这小小的问题，给自己增加烦恼呢？」陈松伶曾因生B一事，赴美国雪卵、尝试人工受孕，又考虑揾代母，但最后张铎不希望太太再为生仔而承受压力，决定放弃生育。

相关阅读：【内地真人骚】爆老公张铎读书时肥胖被奶奶黑面 陈松伶婆媳关系惹网民激论