吸毒男星曝光入狱4年监房生活 12名狱友一房轮流解决生理需要 自爆一原因无法自然排出

台湾男星张峰议早前推出首张专辑《有故事的人》，接受台媒《TVBS》专访时，自揭曾因吸毒、持有枪械，被判入狱4年。张峰议忆述当时在狱中生活，坦言12人共处一室毫无隐私，连「生理需要」都在有默契下轮流解决。

张峰议铁窗生涯较幸运

张峰议在访问中提到当年的铁窗生涯，在恶劣环境下，张峰议自认算是幸运的一人，因担任干部又会弹结他，被选入监狱的「才艺工厂」，有机会学习创作及练琴，甚至代表监狱出外比赛。

张峰议提到最畏惧是假日时间，平日还有机会外出上课或工作，但到假日就只能全日留在舍房内。面对12名成年男的拥挤环境，如有人有生理冲动，只能依靠众人有「默契」回避视线，轮流开放式厕所角落解决。

张峰议懊悔误入歧途

张峰议尴尬表示，12人共处一室，每次有人要解决「生理需要」，房内便会变得鸦雀无声，张峰议在极大心理压力下，无法如其他人一样「自然排出」。张峰议出狱后对昔日误入歧途，感到懊悔。