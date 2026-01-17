前港姐胡家惠20年闺密变新欢 暗恋多年因一事上位做正印 宣告离婚两个月火速走出阴霾

前港姐季军胡家惠（Cathy）去年11月宣布与第二任丈夫Manfred Lau结束3年的婚姻，胡家惠离婚后删除与前夫的合照并曾表示：「余下的旅程我将会和两个女儿一起探索，期待展开美好的人生下一页。」单身不足两个月的胡家惠火速有新恋情，日前贴上依偎男友臂弯的相片并说：「谢谢你20年来的守护。」

胡家惠与男友早在2006年认识

高调认爱的胡家惠其后接受传媒访问，原来胡家惠与新男友早在2006年已经认识：「佢睇住我成长，20、30、40岁，见证住我嘅变化，佢可以话系我嘅Buddy、我嘅军师，平时我拍拖、失恋，甚至离婚，我都有揾佢倾。」

胡家惠离婚后新男友火速示爱

胡家惠的新男友叫姓杨，连日来贴上两人在上海旅行的相片，相中的胡家惠春风满面，还透露操刀拍照是男友的视觉，谈到相识经过，两人相识经过：「感觉好特别，因为系一个识咗20年嘅朋友，我哋喺2006年就识，佢睇住我成长，见证住我嘅变化，佢知道我离婚后，就即刻飞嚟上海，话唔可以再畀人虾我，唔能够再有另外一个男人令到我喊，所以要好好保护我。佢唔介意我而家40几岁、有两个小朋友，因为佢知道我成个经历同过程，不过都好搞笑，我哋身边一啲共同朋友都知佢钟意咗我咁多年，只系佢以为我一直都过得好幸福，所以一直冇讲出嚟，成件事都好Sweet，希望大家都会祝福我哋。」

胡家惠感恩两个女适应上海生活

胡家惠曾有过两段婚姻，在2011年与任职室内设计师的男友邱仲平结婚并育有两女，不过在陀细女期间发现老公出轨，更因而患上躁郁症而多次尝试自杀，幸好经过治疗后已经康复，两人在2018年离婚，胡家惠在北京进修时结识第二任老公Manfred Lau，婚后老公视一对继女视如己出，胡家惠一度觉得自己无比幸福，胡家惠在钟慧冰的网上节目访问上，重提及离婚的经过：「我系喺10月头有一日收到佢嘅千字文的WhatsApp通知，佢话要回复单身，想要自由，唔能够再扮演家庭里面任何一个角色，佢要离开。𠮶阵我好愕然，唔知发生乜嘢事，觉得大家仲有机会，之后同佢有一个一段对话，两个礼拜后佢返嚟上海，我哋倾过一次，但系佢都好决绝话要离开。」胡家惠亦有贴上与两个女的合照并说：「Happy Friday，感恩两个女已经适应了上海的生活，我相信我们会越来越好的#学习享受慢活的生活#身体健康最重要。」

