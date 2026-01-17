钟柔美神隐多时突「上水」 贴扭腰热舞片疑试水温 遭洗版围攻：每日清零当A0？

童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi）早前因错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片后，强调自己仍是「A0」（没有恋爱经验），但仍逃不过被外界质疑，其后在Threads疯传多张疑似钟柔美中学时期与多位男友合照，当日有又揽又锡的激吻相，结果A0人设崩坏，被网民离弃兼狙击。

神隐多时的钟柔美终于「上水」

昨日（16日）神隐多时的钟柔美终于「上水」，她在IG贴上一段跳舞片，身穿运动Bra Top的钟柔美大晒纤腰，起劲地对着镜头「摆来摆去」地跳舞，不过钟柔美未有再回应A0人设崩坏的争议，但仍然被网民热讨。

钟柔美网民狙击后仍未作出回应

钟柔美在中学时期与不同男生的亲密照被环爆出后，即使被网民狙击，但她至今仍未有作出回应，神隐过后，钟柔美昨日终上水贴出跳舞短片，虽然青春活力澎湃，可惜仍逃不过被网民围攻，有人留言暗嘲「今次truth or dare输咗要跳舞？」、「算罢啦，使试水温啦，你系玩完㗎啦！」、「请问你2026还是A0吗？」、「成日以为自己好靓！得个姣字！讲大话仲想当无事发生，面皮劲厚！」、「点解今次『真心话大冒险』啲冒险咁普通？」、「我只见到个镜头不停飞嚟飞去前前后后左左右右，而你就系到破紧地狱？ 你都系算吧啦，每日清零当A0。」、「一开始做人真诚啲，咪唔驶搞到而家咁啰。」但亦有人留言力撑：「撑你，女神Yumi。」、「做好自己，唔好俾啲恶言打倒，有建设性就听，恶意冇意思的就唔使理佢，亦唔使回应。日后少说话多做事，身为公众人物，处事要更成熟点。努力，加油，你嘅努力同演艺才华，一定有发展机会的。」

钟柔美曾称在这世代拍拖没所谓

钟柔美与四眼男的合照在Threads流出后，随即惹来网民热议，其后有声称是钟柔美的中学同学向传媒爆料，指钟柔美中学时期已至少拍过4次拖，而这个四眼男正是她其中一个男友，但并不是初恋男友。对于拍拖这件事，钟柔美曾表示觉得拍拖在这世代没所谓，是一个成长的经历，由于她从未试过拍拖，只是人生的一个过程，所以抱随缘态度，她肯定地说：「我好清楚自己想要啲乜嘢，我会以工作为主、学业为重，拍拖都系正常生活，冇谂太多，顺其自然。」后来又有人爆料称因为钟柔美不可一世的态度而脱粉：「2022年嘅时候我去咗Fans Club搞嘅生日会，谂住开开心心睇偶像，但去到好尾有一个环节系大家排队同佢影相+畀佢签名，佢对唔同人嘅态度系有唔同分别啰，即系见到小朋友，佢就会系咁喺度话『好得意啊』跟住又喺度抱起𠮶个小朋友，但系见到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度「哦」、「嗯」，人哋同佢讲多两句佢就忍唔住反白眼由𠮶阵开始我就脱粉。佢𠮶种串系好自然就感觉得到，所以最近见到啲新闻都唔意外。」

