佘诗曼契细佬自爆因工作大减情绪受困 曾天台「激战」港姐冠军 去年卷威吓风波

前TVB艺人麦子乐（Bryant），曾被封「翻版林峰」，早年曾与佘诗曼传绯闻，其后二人澄清只是青梅竹马，二人以姊弟相称，佘诗曼更直认麦子乐是她的「契细佬」。麦子乐转投天下一艺人旗下多年，日前度过46岁生日，获老板兼「演艺人协会」会长古天乐、秘书长张继聪、理事岑珈其、赵善恒、郑文食饭庆祝，同场还有陈家乐及黄溢豪等。

麦子乐爱面子不愿求人

麦子乐昨日（16日）在IG分享大合照，忽然自爆因多个原因，感到好大压力出现情绪问题，又指自己爱面子：「自己又唔系一个咁轻易开口叫人帮嘅人，因为要面！」庆幸有多位前辈出手，助他度过难关。

麦子乐留言：「喺呢行呢都差唔多26年，本身一直都好幸运，但系近呢几年工作少咗好多，再加上屋企发生好多事，所以个人好大压力，出现好多情绪问题！」麦子乐续道：「好彩喺呢个时刻，有好多呢行嘅前辈同埋朋友见到我呢个状态，过嚟开解我，亦都有帮我解决好多烦恼嘅问题。」

麦子乐获同行留言打气

麦子乐坦言尚算幸运的自己，仍要他人伸援手，想到有不少同行的处境，盼用亲身经历互勉：「我咁幸运都需要人哋帮忙，我深信有好多我哋嘅同行冇我咁幸运亦唔敢开口，所以我想用我自己嘅亲身经历，去帮助我哋同行，希望大家顶住，共渡难关 #演艺人协会」。多位圈中好友如周家怡、岑珈其、陈雅丽、陈宇琛等留言为麦子乐打气。

麦子乐两年冇新作公开

麦子乐入行逾20年，2004年毕业于无线电视第18期艺员训练班，曾参演剧集《天与地》、《雷霆扫毒》等，直到2012年离巢。麦子乐于2022年演出由戚其义监制的网剧《逐流时代》，担任男主角之一的他，在剧中与麦明诗的天台肉搏场面，令观众印象深刻。麦子乐演出的电影《爆裂点》、《我们的十八岁》于2023年上映后，未有新作，直到近日终于开工，拍摄剧集《无名的爱》。麦子乐去年曾卷入网民控被「麦子乐及其势力人士作出威吓自身安全」风波，麦子乐一度在IG发文澄清，并表示保留一切法律追究权利。

