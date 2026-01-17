Ian闻姜涛过档︰系咪转会英超 信MIRROR不会解散 一程机为未来婚礼写冧歌

Ian（陈卓贤）昨晚(16日）到铜锣湾出席品牌活动，吸引了大批粉丝到场支持，他完成访问后便走到粉丝区，近距离跟她们打招呼及合照，令粉丝开心得不时大叫。

唱《给千亿颗星选中的二人》送新人

Ian刚到澳洲参加音乐监制好友陈考威（Gareth）与陈颖欣（Yanny）的婚礼，Ian形容婚礼相当感动有爱。问到可有受婚礼感动而想拍拖、结婚？他笑称反而启发了在回程航班上写了一首关于婚礼的歌，说：「这次旅程令我想起，自己婚礼上可以播甚么歌呢？那不如自己写一首，就有了灵感，经已写好半首。（写来送给将来的另一半？）没有，我还没有拍拖，希望这首歌成为大家婚礼上的歌。」

Yanny曾透露，歌手朋友们唱歌助兴祝贺他俩，问Ian是否选唱《给千亿颗星选中的二人》送给一对新人？Ian明言是，就是唱了这首歌，而填词人Wyman（黄伟文）也在埸，他说：「其他歌手主动向黄伟文邀歌，我当然也有！同时我都要写多几首作品。」他早前称筹备制作大碟。

近日传出姜涛将约满后有意「转会」到另一间国际性唱片公司，开拓海外市场，Ian表示「完全没有听过」，刚刚才听到这消息，他说：「我还问转甚么会，是否英超？是踢英超我也会去看。哈哈！我没听过大家合约上有新消息。」他续说其的合约仍有一段长时间才到期，「所以没有去想，就似婚礼一样，未轮自己，就不要去想，人生顺其自然，先做好要做的事。」

未有联乘MIRROR成员开骚计划

至于MIRROR其他成员合约尚余两年多，Ian称自己未加入公司前，有合约在身，加入公司之初是三方面合约的形式，及后现公司买下前公司的合约，因此只有他一人的合约会较其他成员长。问到可有听闻姜涛，或其他成为约满后有其他发展？Ian称没有，「好少会问，去留还是留待他们个人处理。」追问到可担心有人离队导致MIRROR解散？他说：「我想不会的，就像有些韩团本身公司合约完结了，大家有不同发展或开工作室，依然都会合体，不会有直接影响。」

Ian称今年工作安排密密麻麻，MIRROR会再开骚，问他是否有计划举行个人演唱会？他表明希望可以，而对于传出将与其他MIRROR成员联乘开骚一事，他则未有听闻这方面的计划。