金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷

金刚在2019年宣布与有「国光女神」之称的台湾艺人梁云菲（Nana）拍拖，梁云菲向来以火辣身材，加上性格大方率直又敢言，她不时在社交平台合照放闪，还大派福利大晒性感超激靓相，出奇地二人被网民睇好，金刚亦多次透露有结婚打算，可惜拍拖一年，金刚被梁云菲狠飞。

梁云菲动手术切除子宫

梁云菲与金刚分手后，曾有多段恋情，但统统都分手收场，近年身体受到极大困扰，在2025年11月被诊断出罹患「前额叶失能」，因甚么都做不了像个废人而陷入抑郁反应，试过轻生入院，幸好性命无大碍。日前梁云菲因难忍长年饱受妇科疾病的折磨，已动手术切除子宫，自嘲：「我是不是就不完整了？是一个不完整的女人吗？」

梁云菲因子宫肌腺瘤决定切除子宫

梁云菲近年饱受健康问题困扰，曾因前额叶失能而轻生幸获救，近期又因子宫肌腺瘤的问题，长期受到经痛折磨，最后她决定切除子宫，今日（16日）梁云菲在IG公开手术片段画面，开完刀饱受痛苦，一度痛到在病床上啜泣，令人相当心疼。其后梁云菲撰文「再见了，我的子宫。」她说：「这几年来一直被误诊是肌瘤，上个月才发现是子宫肌腺瘤，这是两件完全不同的病症。肌瘤是能够直接切除肌瘤本身，而子宫肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整个子宫。五天前我到了比较大间的医疗体系，和医生面诊完，马上就决定在当天下午手术。」

梁云菲质疑是否不完整的女人

梁云菲坦言没有因为这件事，开心或不开心：「反而没甚么情绪，就是当机立断的处理完，因为我还有很多想做的事情，我需要一个健康的身体。遇见了，就面对。感谢这2026的精彩开局。也谢谢自己依然果断勇敢。」梁云菲在片中表示手术过程约3个小时，但恢复对她来说反而是一大考验：「因为我本身有严重的药物过敏，所以能用的止痛药很少。在住院的日子里，每天最期待的就是能够打止痛针，早上、晚上，只要按下红色的按钮，就会有护理人员来帮我打止痛针。」但即使没有太多的情绪，梁云菲坦言，并没有因为这件事，开心或不开心，反而没甚么情绪，但梁云菲承认难免失落，「大家都说子宫是女性特征，那没有子宫，我是不是就不完整了？是一个不完整的女人吗」？不过，想到自己很勇敢、很努力，不管是打针吃药忍受痛，我想这也算是女性的毅力，一起勇于面对自己的韧性，或许我们的灵魂是没有那么容易被定义的，能定义自己的只有你的内心以及强大。」

