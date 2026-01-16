钟镇涛拒谈前妻章小蕙指控 暗嘲离婚近30年：为何要现在讲？ 自爆太太范姜批准「玩女」

钟镇涛前妻章小蕙（Teresa）近日接受内地金牌主持鲁豫的节目访问，激罕地谈及与前夫钟镇涛的一段婚姻，章小蕙坦言后悔当年与钟镇涛结婚，离婚后最心疼的是让一对子女钟嘉浚和钟嘉晴未能在完整的家庭中成长，言谈间更透露曾被前夫剥夺探望子女的权利：「想见孩子都见不著，跟被藏起来了一样。」

钟镇涛拒谈前妻章小蕙的指控

钟镇涛今日（16日）到将军澳电视城为《慈善星辉仁济夜》彩排，钟镇涛受访时表明不想多谈：「不讲喇，都已经30年前的事，这么多年都没有讲，为何要现在讲呢？有机会才讲啦！」

钟镇涛受访时表明不想多谈

对于前妻章小蕙坦言后悔当年不顾父母反对而结婚，离婚后又被剥夺了探望子女权利，钟镇涛受访时表明不想多谈，问他是否打算在内地综艺节目中才讲？钟镇涛笑言：「可能3分钟后，哈哈！先让我想一想吧！」再问为何不交代一次了结事件？他笑指，那有得讲完一次不再提，自己不提也不代表另一些人不提。问到子女看到报道可有问起？他表示，他们没有看，自己也不想看，因为当按下去看后，有关报道就会不停弹出来。

钟镇涛新加坡巡回与两女夹Band

早前钟镇涛在新加坡举行《及时行乐》巡回演唱会，今次与两名女儿钟懿（Blythe）及钟帼夹Band演出，而钟懿不单担任做表演嘉宾，还临时充当演唱会和音，顶替一位身体不适的和音，救了他的演出。钟镇涛表示当时一位女和音因肺积水不能唱，女儿顶上连他也不知道，还以为是事前预录，及后看到女儿当和音才知道，钟懿虽然仍是学生，但已入行作个人演出，又透露不少唱片公司向女儿招手，钟镇涛也想将来有人帮她「凑女」，但当下也不急于签约，可以慢慢考虑。

钟镇涛抗衰老最紧要是心情好

此外，老婆范姜素贞在内地投资抗衰老中心，问到是否会当生招牌做代言人？钟镇涛表示没有做代言人，老婆也只是投资者之一，他感到抗衰老最紧要是心情好，不要被不开心的事影响到自己，兵来将挡。问到老友曾志伟是否客户之一？钟镇涛透露曾志伟也想投资在其他地方开设分店。至于志伟宣布卸任无线总经理后，早前随明星足球队到云南吃喝玩乐，更被美女包围玩得非常开心。钟镇涛笑言：「那便好，最紧要朋友开心，我都啱玩女，不过是我自己的女儿，（太太可批准跟志伟去玩？）没所谓呢，见识下吧！」