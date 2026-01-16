40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底

40岁韩国搞笑艺人朴娜莱（朴娜𠡠）早前卷入「非法医疗行为」争议，之后又爆出职场欺凌，朴娜莱宣布全面停工。朴娜莱之后再遭前经理人爆黑材料，指她曾与男性「玩车震」，又强逼两名经理人旁观交欢过程，更因为兴奋过度狂踢椅背险酿成车祸。事件爆出后，不少网民猜测男方身份，近日「车震男」疑遭起底。

朴娜莱经理人再爆料

朴娜莱早前对被爆「车震」风波，避重就轻未有正面回应。但前经理人A某向韩媒《Xports News》爆料，逐一推翻朴娜莱的解释，又拎出诊断书、和解书等证据，强调自己因为两次事件，曾取得医疗诊断书，并且已交给警方，属于实质的「特别伤害」而非纠纷。

朴娜莱前经理人A某提供和解书内容，原是「朴娜莱、A某、组长经理人三方若违约，各赔3,000万韩圜（约15.9万港元）」的对等条款，结果朴娜莱回传的版本，却变成A某、组长经理人如违约，「一次就要各赔10亿韩圜（约530万港元）」，条件并不对等。朴娜莱前经理人A某直言：「把和解书摊出来，一看就知道谁在说谎。」

朴娜莱传安插男伴入公司

对于外传前男友卷入的侵占疑云，朴娜莱曾解释男方是「经营学系出身、懂会计」，帐务与合约交由对方处理，公司的会计部只负责报税。不过前经理人A某拆穿真相：「他其实只读了一个学期就退学了，根本不是甚么经营学背景。」

前经理人A某进一步爆料，指朴娜莱向前男友发放每月400万韩圜（约2.1万港元）的薪酬，还长期动用公司的资金作为私人开销及购买礼物费用，就算之后换新会计师，被对方指出当中问题，情况始终未有转变。

朴娜莱男伴遭网民嘲讽

不少网民对朴娜莱的男伴遭韩网起底，留言嘲讽：「只读一学期经营学系就退学，没上班却月领400万，根本人生胜利组吧」、「高中毕业一个月就赚400？这到底是甚么神职位？」、「经营学系毕业的我输惨了，人家读一学期就有400万，真的笑不出来」等。

