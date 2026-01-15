泽尻英龙华被踢爆与25岁圈外男子拍拖 传计划今年春天拉埋天窗

39岁日本女星泽尻英龙华今日被《FRIDAY》踢爆正与一位年轻14岁的圈外男子拍拖，双方关系稳定，并传出计划今年春天拉埋天窗。报道指男友居住在离岛上，与泽尻发展跨越1,000公里的远距恋爱。泽尻因为准备舞台剧《卖花女》的演出，忙得不可开交。舞台剧将于本月20日在东京公演，并会在名古屋等地演出共35场，直至3月初。她与男星成田凌合演新片《扩散》亦将在下月上映。

感情生活多姿多采

泽尻的感情一直多姿多采，与男星松田翔太及小桥贤儿等拍过拖，2009年与大她22岁的DJ高城刚结婚，但婚姻仅维持1年多。2011年，她与服装设计师NAOKI（横川直树）传绯闻，直到2019年她卷入涉毒风波，当时男方也被列入相关调查对象，随后传出分手；前年夏天则与经营眼镜店的潮人冈本龙分手后。有指泽尻计划于舞台剧结束后，于今年春天再婚。泽尻于2019年因持有摇头丸被捕，去年正式复出演舞台剧《欲望号街车》后，工作不断。