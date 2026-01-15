Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾

44岁的李施嬅（Selena）与星级健身教训练车崇健（Anson）结束8年情后，去年突合体现身内地恋综艺《再见爱人5》，李施嬅在节目中揭露分手内幕，多次狂数前度不是之处，本来为以为二人复合无望，但在大结局一集，李施嬅竟选择「下车」，给予车崇健一个机会，车崇健开心地说：「我这次的最终目标，是希望跟她能再来一次。因为我现在都是一样爱她，这个从来没变。」

李施嬅车崇健故事出现峰回路转

正当外界以为被轰恋爱脑的李施嬅成功与车崇健复合，在最新一集「收官派对」中，故事出现峰回路转，惊爆二人未复合已分手，李施嬅坦承：「我们分开了！我们就是没有在一起了。」车崇健在旁亦只好尴尬笑著，一众主持人都送上祝福。

李施嬅竟坦然承认没有在一起了

《再见爱人5》今日（15日）播出「第五季番外篇：收官派对」，李施嬅经过18日的相处，最后选择「下车」给予车崇健一个机会，更因为自觉逼对方太紧而含泪向男方道歉，给彼此一个再努力的机会，不过在节目上主持人问到现时二人的关系时，李施嬅竟坦然承认：「我们分开了，我们就是没有在一起了，其实我们之后也有见面的，因为我答应过他，我们会吃顿饭，他确实是很努力地改变，我吃饭的时候，他也没有看手机，他要看的时候，他说不好意思，我要回一个信息，就很好的。」车崇健接著解释道：「我们拍完这个是八月中，那次我们吃饭是九月底，这个餐厅她很喜欢的，她进来，我从来都没见过她这么发光的，她状态很好，非常非常好，我从来没见过她这么开心，她跟我说她很忙，飞来飞去拍电视剧拍广告。我马上想起来我跟她一起，她从来没有这个状态，跟她谈话，我觉得有点陌生、有距离。吃完这个饭之后，我觉得我应该放手的，不是没有爱的感觉，我没有这个意思，我只是觉得，我自己马上想起了我们之前的多少的不开心。」

车崇健觉前度应该有一个更好的出现

车崇健更说：「我想她开心，如果她看见我想起之前的事情，那就不好吧，我觉得我放手。她应该有一个更好的会出现，甚么时候我不知道，但是对她好，放手都是对我自己好。」后来李施嬅在节目中表现自弹自唱《新闻女王》片尾曲《Crystal Clear》，车崇健竟听到哽咽落泪，情绪一度难以平息。李施嬅在旁安慰著：「不想说可以不说的。」车崇健平服心情后说：「对不起。」他续解释，表示歌词令他很感动。李施嬅再为他解释替指她曾经在家也唱过这首歌，所以这首歌令车崇健想起很多回忆，然后感觉两人要结束了，这像是一场告别，两人都眼泪盈眶。最后李施嬅主动提出拥抱一下并鼓励车崇健：「可以的。」

李施嬅对这段感情没有遗憾了

李施嬅今日亦在小红书撰长文剖白心声，她觉得不要勉强做爱人，因为不做爱人也不一定是一个句号，可以是朋友、亲人，爱是可以有好多不同的方式去表达的：「下车是我们当时觉得最快乐的选择，心里觉得对的选择。现在不在一体也是我们当下觉得对的选择。这个选择是我们现阶段里能给到对方、能给到自己最宽容的爱的结果。好多时候，大家都太过标志『结果』这两个字。人生根本就没有完全的结果，只有当下的过程。用心珍惜过对方，真诚地相爱过，就足够了。尤其能一起经历《再见爱人》这个旅程，让我们各自都更了解彼此，也一起成长了。我可以说，我对这段感情没有遗憾了。接下来，我们要跟以前的自己说一句再见。希望我们，你们，都好好生活，认真爱自己。我们都值得拥有最优秀最平静的版本的自己。」

