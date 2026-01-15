《中年好声音2》再有唱将疑离巢？晒MBA硕士毕业证书剖白心声：生活处处都系舞台

曾经在TVB真人骚目《中年好声音2》被封为「大魔王」的安雅希（Maggin）日前突贴出与TVBubby合照并称最后一次出席盆菜宴：「万分舍不得，TVB对于我仍然系一个神圣嘅地方，彼此祝福。」此举疑宣布离开TVB，但安雅希未有进一步回应。

陈俞霏贴毕业证书惹离巢疑云

昨日（14日）另一唱将陈俞霏贴上一张毕业证书并说：「啊霏！！！你得咗啦！考咗个MBA充实自己，完成咗自己2025年嘅一个小小目标，学习新知识真系会令人好快乐，2026年继续努力上进，生活处处都系舞台，精彩Everywhere。」简单一句「生活处处都系舞台」，又再惹离巢疑云。

陈俞霏一直钟情广州乐坛

原名「陈艺之 Eaven Chan」的陈俞霏出道已有十数年，在2015年曾以5男1女组合「Project Ace」的成员， 同年又与李灿森的乐队合唱《秘密行动》，得到2015年《新城劲爆颁奖礼》「最佳HIPHOP组合奖」 。其后陈艺之以个人身份继续发展音乐，又做声乐老师以新式方法教唱歌。陈俞霏曾接受广州音乐频道访问，坦言一直钟情广州乐坛，认为香港乐坛欠缺包容兼好「Old School」 ，对喜爱西洋音乐风格的陈俞霏而言，实在难以找到出路，所以她选择曾以广州作为自己发展音乐事业的重心。

陈俞霏在女儿身上找到救赎

不过陈俞霏在2023年参加《中年好声音2》的海选，当时她曾说：「我觉得喺叫个『够秤』嘅年纪，好想参加一个真正名义上嘅综艺比赛，睇吓自己嘅能力可以去到边。」陈俞霏自参赛以来，网民对她的观感一直两极化，有人觉得她应该一早被foul，但偏偏因为忘我演出深得评判的赞赏，至多次获得超班分数！陈俞霏亦曾透露育有一女，现在于广州生活，想不到最终在女儿身上找到救赎：「佢畀咗好多快乐我，我人生一直系我妈咪话晒事，有咗囡囡先发现人生原来唔系咁。」陈俞霏一度寄语女儿：「做自己，唔好理人哋，开心就得！」

