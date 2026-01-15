Viu正式宣布进军短剧市场 10大必追精选虐恋、复仇、霸总应有尽有

Viu近日正式宣布进军短剧市场，为大家带来竖屏播放的观剧体验，精选多套内地、韩国、泰国、印尼等人气必追短剧！此新内容以每集 1 至 3 分钟短剧形式，为观众带来节奏明快的故事体验，与 Viu现有丰富的优质长篇剧集及电影内容相辅相成！不论你是上班通勤、午饭时间，或者放工想轻松一下，以下十部Viu短剧片单都能满足你的剧瘾：

虐恋篇



陆剧《好一个乖乖女》｜腹黑千金与暗黑霸总的极限拉扯



改编自同名小说，由柯淳和余茵主演的现代短剧《好一个乖乖女》讲述鹿家二小姐鹿鸣于表面看似乖巧柔弱，实则腹黑狠心；在历经鹿家长达十年的精神折磨后，她决定利用休冥作协助自己逃离家人，然而心狠手辣的休冥作却对她一见钟情！鹿鸣于逃离了鹿家的桎梏后，最终也逐渐爱上了这位对她充满信任的伴侣⋯⋯

《好一个乖乖女》描述男女主角从互相利用到逐渐沦陷的过程爽度十足，把两人双向救赎的张力感直接拉满；加上柯淳和余茵CP感爆棚，将虐恋与极致宠爱完美结合，保证让你看到停不下来！该剧的全网播放量更突破40亿次，最适合作为你的短剧入坑作！

陆剧《医冠楚楚》｜与尖子前任破镜重圆



说到经典的虐恋重逢桥段，怎么能错过《医冠楚楚》？剧情讲述医科大学恋人宋鸢和陆淮琛因情敌乔安的介入和误会而分手，陆淮琛出国深造，宋鸢则独自生下女儿抚养。六年后陆淮琛以顶尖博士身份回国，两人命运般重逢⋯⋯

《医冠楚楚》集齐了大学初恋、豪门恩怨等元素，面对当年的误会与突然出现的孩子，宋鸢和陆淮琛解开心结的过程又虐又甜，将旧情人之间的挣扎与依然悸动的情感演绎得淋漓尽致！

复仇爽剧篇



陆剧《坠入春夜》｜换颜千金与赌场大佬的极致吸引



必看这部复仇爽剧天花板！《坠入春夜》讲述姜家千金姜思凝遭养妹姜思雪背叛导致家破人亡，她还被下药与赌场大佬秦深发生关系！姜思雪夺走姐姐诞下的女儿嫁入秦家，死里逃生的姜思凝整容化身为荷官「袁浅」，潜入秦深的赌场复仇！

《坠入春夜》融合了重生、换颜、商战与极致暧昧等情节，当秦深逐渐被袁浅吸引，并发现她就是当年救命恩人时，两人联手撕碎反派真面目的剧情爽度爆表！加上曾辉和韩雨彤至今合作了十三套短剧，足见两人默契十足，甚得观众喜爱，更传他们早已擦出爱火，就让观众们透过剧集自行判断！

陆剧《明珠公主》｜真公主重生手撕心机女逆天改命



喜欢古装复仇题材的剧迷必看！由姜熙饶和白素素主演的古装陆剧《明珠公主》讲述流落民间的真公主璧墨在认亲时被邻居阿瑶冒名顶替，最终在命运的捉弄下含冤而死！璧墨再睁眼竟发现自己已然重生，这一次她决心夺回一切，却再次遭遇阿瑶的无耻抢功。在生死关头，婉贵妃出手相救，两人联手历经艰难险阻，最终揭开层层真相，重获新生！

《明珠公主》不仅呈现了深宫之间步步为营的计谋，更融入了女性互助的温暖元素，看真公主如何一路升级打怪、揭开真相，最终拿回属于自己的人生，过程超级治愈！这部古装短剧全集已于Viu上线。

大女主成长篇



陆剧《咬清梨》｜暗恋成真与偏执霸总的地下情缘



这部短剧是「暗恋成真」与「霸总强取」的极致结合！由马秋元和何聪睿主演的现代陆剧《咬清梨》讲述沈清梨一家突遭变故，父母离世、哥哥重病，使她陷入经济绝境；此时她偶遇暗恋八年的霸总顾珩，两人意外发生一夜情，此后逐渐发展出一段不能见光的地下关系！

《咬清梨》剧中充满了暧昧推拉、强制爱与微妙虐恋，将那种爱而不得与失控沉船的氛围渲染到极致，让观众看得心跳加速！

陆剧《胭脂刃》｜宫廷选秀女为母复仇终成一代女官



由锦子和毛祁生主演的大女主古装短剧《胭脂刃》讲述沈南星幼年目睹母亲被害，十年来她受玉贵妃悉心教导，借选秀入宫，誓要扳倒仇人国公府嫡女。她利用帝王宠爱步步为营，最终不仅成功复仇，更推动女子科举，实现从复仇者到心系天下者的蜕变。

《胭脂刃》剧情不只是宅斗宫斗，更著墨于女性成长与自我实现，看女主角如何运用智慧在权力中心周旋并实现理想，超级励志！加上剧中后宫顶级妆造、演员颜质在线，拍摄手法也堪比正剧，堪称是最高水准的宫斗短剧！

霸总篇



陆剧《情靡》｜落难千金与深情霸总的先睡后爱



喜欢纯正「霸总救赎」故事的剧迷看过来！由王格格和申浩男主演的现代陆剧《情靡》讲述千金小姐纪璇因家族破产跌落神坛，父亲卷款逃亡，加上前男友感情背叛，使她人财双失。此时宋氏集团掌权人宋昭礼强势闯入她的世界，原来宋昭礼早已对她倾心多年，一路默默守护并为她扫平障碍。

《情靡》是一部都市爱情短剧，同时具有霸气总裁、先睡后爱、幼时结缘等经典元素，播放量破亿，赢尽口碑！

陆剧《抱歉，这是总裁专用电梯》｜职场小白误闯霸总禁区



《抱歉，这是总裁专用电梯》剧情从新人员工金妙雪误闯总裁顾修明的专用电梯开始，从被冷言驱赶，到凭借专业能力化解公司危机，逐渐获得这位冰山霸总的另眼相看。那句「以后这电梯，你能用」的专属特许，让无数剧迷甜到尖叫！

该剧剧情聚焦在职场成长与暧昧互动，清新中又带点甜腻，非常适合下班后轻松观看！

浪漫奇幻篇



陆剧《冷宫贵妃升职记》｜现代女穿越冷宫靠知识逆袭



如果你爱看「穿越」和「古今反差萌」，这部短剧绝对是你的心水！《冷宫贵妃升职记》讲述现代女孩乔月璃穿越成冷宫弃妃，她凭借现代知识在宫中搞发明、促经济，意外吸引了皇帝的目光。两人渐生情愫，经历磨难后决定相守一生；乔月璃也在过程中改写了自己和原主的命运，让渣男付出代价自食恶果！

《冷宫贵妃升职记》剧情轻松搞笑，看女主角如何用不同于古人的思维方式化解危机、获得爱情，并让反派自食恶果，过程爽快又解压！

韩剧《恋爱魔法酒吧》｜继承神奇酒吧的奇幻之旅



韩国短剧亦大为吸引！画风特别的奇幻疗愈短剧《恋爱魔法酒吧》讲述女主角红柿失恋后，意外继承了一种「一起喝下就会相爱」的魔法酒，并因此与人气男星车成云展开恋情！

剧情以单元形式展开，红柿在酒吧中遇见各式各样的客人，透过魔法酒参与他们的故事，在欢笑与泪水中完成自我疗愈。这部韩剧短剧风格温馨浪漫，带有轻奇幻色彩，加上男主角车成云由人气演员李镇赫饰演，为观众带来了一份「新鲜的熟悉感」。

Viu已携手多家领先短剧发行商和著名制作公司合作，确保为平台持续带来优质内容，引入海量精品短剧，满足观众对短篇及随时随地观赏娱乐内容日益增长的需求，同时维持一贯的优质水准，保证让你追到「停唔到手」！

