袁澧林不清楚电影被DQ原因 有份提名「最佳女主角」指奖项不重要 吴家忻自认「明日之柱」有信心收足数

袁澧林、吴家忻（Kayan9896） 、张蔓莎、伍咏诗、郭尔君等今日（14日）出席《电竞女孩》主题曲MV首播会，袁澧林透露戏中的五位女生热爱打机，更组队参加电竞的热血故事，各有特别造型，亦有按照游戏世界角色Cosplay造型出现。吴家忻笑指自己负责性感担当，感觉冷艳又Cool爆「黑面」。

袁澧林望《电竞女孩》有好成绩

提到香港电影金像奖近日公布年度「香港正式公映电影片目」，4套去年曾经上映的电影，包括黄秋生主演的《不赦之罪》、《今天应该很高兴》、游学修主演的《送院途中》、内地女星范冰冰主演的《地母》均被DQ。有份演出《送院途中》的袁澧林，坦言自己也不知被DQ的原因，跟大家一样都好想知道。至于演出《电竞女孩》，在金像奖第一轮投票成功打入角逐「最佳女主角」。她笑言自己跟四十几部戏当中一样候选的女主角，又认为奖项并不重要，反而觉得香港电影气氛低迷。她说：「四年前拍呢部戏好辛苦，只系用500万拍动作戏又有大量CG的电影，希望呢部戏在票房方面有好成绩。」

吴家忻获提名有信心

而吴家忻演出的《逢赌必赢》亦报名角逐金像奖「最佳女配角」及「最佳新演员」外，《电竞女孩》同样有份出现「最佳女配角」名单上。她笑说：「觉得我是电影界『明日之柱』，香港电影的中流流砥。（有信心得奖？）提名先啦！保持乐观的心态，唔可以话自己无信心嘛！」另外，提到吴家忻早前出席活动后被拖数，现在进展如何？她笑说：「情况乐观，都陆续收紧钱，不久嘅将来应该会收齐。」