Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁澧林不清楚电影被DQ原因 有份提名「最佳女主角」指奖项不重要 吴家忻自认「明日之柱」有信心收足数

影视圈
更新时间：09:15 2026-01-15 HKT
发布时间：09:15 2026-01-15 HKT

袁澧林、吴家忻（Kayan9896） 、张蔓莎、伍咏诗、郭尔君等今日（14日）出席《电竞女孩》主题曲MV首播会，袁澧林透露戏中的五位女生热爱打机，更组队参加电竞的热血故事，各有特别造型，亦有按照游戏世界角色Cosplay造型出现。吴家忻笑指自己负责性感担当，感觉冷艳又Cool爆「黑面」。

袁澧林望《电竞女孩》有好成绩

提到香港电影金像奖近日公布年度「香港正式公映电影片目」，4套去年曾经上映的电影，包括黄秋生主演的《不赦之罪》、《今天应该很高兴》、游学修主演的《送院途中》、内地女星范冰冰主演的《地母》均被DQ。有份演出《送院途中》的袁澧林，坦言自己也不知被DQ的原因，跟大家一样都好想知道。至于演出《电竞女孩》，在金像奖第一轮投票成功打入角逐「最佳女主角」。她笑言自己跟四十几部戏当中一样候选的女主角，又认为奖项并不重要，反而觉得香港电影气氛低迷。她说：「四年前拍呢部戏好辛苦，只系用500万拍动作戏又有大量CG的电影，希望呢部戏在票房方面有好成绩。」

吴家忻获提名有信心

而吴家忻演出的《逢赌必赢》亦报名角逐金像奖「最佳女配角」及「最佳新演员」外，《电竞女孩》同样有份出现「最佳女配角」名单上。她笑说：「觉得我是电影界『明日之柱』，香港电影的中流流砥。（有信心得奖？）提名先啦！保持乐观的心态，唔可以话自己无信心嘛！」另外，提到吴家忻早前出席活动后被拖数，现在进展如何？她笑说：「情况乐观，都陆续收紧钱，不久嘅将来应该会收齐。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
15小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
18小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
3小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
13小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
22小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
17小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
3小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
17小时前
美国宣布暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗
即时国际
11小时前