金像影后65岁生日TVB众星祝贺 人美心善表情如少女 曾代视帝老婆出头极有义气

更新时间：11:00 2026-01-15 HKT
发布时间：11:00 2026-01-15 HKT

影后毛舜筠（毛姐）与导演兼美术指导老公区丁平结婚32年，并育有两个分别31岁的大女区令山（Jannie）及26岁细女区亦山（Jill）。曾参演过不少剧集演出的毛舜筠，向来人缘极佳，即使离开了TVB多年，闲时都与一班因剧集结缘的艺人朋友聚会，近日她在其IG上载一段去年与「旧同事」庆祝65岁生日的影片，场面热闹得来亦充满爱！

毛舜筠笑到眼牙唔见眼

11月5日生日的毛舜筠分享影片回顾，并发文写道：「November 2025 throwback！每年我的生日，你们都不会忘记！#自2008合作电视剧相认至今 #memorablemoment」片中见到一班曾参演处境剧《毕打自己人》、《天天天晴》等的演员，当中包括陈茵媺、李思捷、张达伦、徐荣、赵希洛、及罗天池等，众人不但送上鲜花，除了预备了蛋糕外，桌面上亦摆满了多款甜点，齐齐开心地为「寿星婆」大唱生日歌，令毛舜筠全程笑到眼牙唔见眼，十分热闹。事后，除了一众有份出席的赵希洛、徐荣、张达伦等，张继聪、罗敏庄、岑珈其等艺人好友亦有留言向毛舜筠送上生日祝福。

相关阅读：圣诞节丨厨艺高下立见！影后毛舜筠炮制威灵顿牛柳卖相劲吸引 冻龄花旦整姜饼连老公都嫌弃？

毛舜筠两夺金像影后宝座

出身自丽的电视的毛舜筠，于1981年加入TVB，参演过多部经典剧集，在80年代末开始崭露头角，并凭1991年播出的剧集《他来自江湖》开始走红，其后转战电影圈，直到2008年获邀重返TVB，参演了三部情境喜剧《毕打自己人》、《天天天晴》 及《爱．回家之八时入席》。电影方面，毛舜筠在2006年凭《早熟》夺得香港电影金像奖「最佳女配角」奖；2018年再凭电影《黄金花》，在第37届香港电影金像奖再次「封后」。

毛舜筠曾为陈茵媺出头

毛舜筠人缘极佳，因为她出名照顾后辈，更曾在拍摄《毕打自己人》时，为陈茵媺和郑欣宜出头。她在TVB节目《最佳女主角》透露，曾见到一名导演于控制室「开咪」，以粗口闹因投入情绪爆喊的两位后辈：「看到两个女儿这样，我好难过。到拍完这场戏，导演下来了，我跟导演说：『一场感情戏，演员真的要好安静去投入，她们演得好好，真的不需要开咪闹』，我请导演以后不要这样，我说『我好肉赤呀』，请你不要这样子。」

相关阅读：《毕打自己人》Re-U！64岁影后毛舜筠「弟妹」庆生 识做为「弟弟」做一事

 

