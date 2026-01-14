58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世

58岁台湾「整形女王」顾婕前年曝光罹患大肠直肠癌四期，癌细胞已转移至肝、肺，曾做手术切除，震惊演艺圈。顾婕以乐观态度抗癌近两年，近日却在社交网上透露，癌指数再度飙高，要开始开始接受口服化疗药物治疗。

顾婕抗拒化疗怕副作用

顾婕日前现身现身已故艺人曹西平的丧礼，曾透露原本对化疗和标靶治疗有所抗拒，担心治疗带来的副作用，会让她全身无力，进而失去求生意志。其后在抗癌成功的女星唐玲劝说下顾婕才改变想法。

顾婕今日（14日）在FB上载一堆药丸相，见到用药盒分类，每次食一格。顾婕写道：「我的癌指数比101还高了，听好友苏博士和唐玲的建议，乖乖吃口服化疗药，高端的生技产品要吃，主流医学也不能放弃」，获不少网民送上慰问。

顾婕放弃危急时插管抢救

不过顾婕对治疗抱以积极正向的态度，却透露早已安排好后事「预立医疗」，即是在意识清醒时已签署意愿，放弃在生命垂危时插管或急救，因为希望有尊严地走完人生最后一程，即使现在癌指数飙高，也没有改变想法。

