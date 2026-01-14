Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS演唱会2027香港站丨世巡日子曝光 明年3月来港举行三场演出

影视圈
更新时间：12:30 2026-01-14 HKT
发布时间：12:30 2026-01-14 HKT

【BTS/防弹少年团/BTS演唱会2027香港站/Jin/SUGA/j-hope/RM/Jimin/V/JungKook/BTS演唱会2027/香港站/座位表/门票/价钱】韩国人气男团BTS（防弹少年团）自年纪最大的Jin于2022年12月成为第一人服兵役后，余下六位成员相继入伍，去年6月年纪最细的JungKook（柾国）成为最后一人退伍，已有传闻BTS准备全员回归的消息。BTS传闻已久的最新世界巡回演唱会，今日（14日）终于官宣开锣。

BTS演唱会香港站丨相隔8年再来香港开骚

BTS是次世巡名为《BTS WORLD TOUR》，将于今年4月9日在韩国高阳展开，接着会移师到东京，再到美国南部、墨西哥、欧洲、北美、南美等地演出，11月才回归亚洲。至于香港站则定在2027年3月4日、6日至7日共3场演出，暂时未公布演出场地及售票详情。《BTS WORLD TOUR》是BTS自2019年3月来港举行《BTS World Tour：Love Yourself》后，相隔8年再来香港开骚。

根据Weverse（HYBE官方粉丝社群及内容平台）发布的官方公告，即将到来的巡演将是BTS历来规模最大的一次。此次全球巡演将涵盖34个地区，共79场演出，遍及亚洲、北美、欧洲、南美和澳洲。据知未来更会陆续在日本及中东等地增加场数。

BTS演唱会香港站丨舞台采用360度环绕式设计

BTS即将举行的演唱会，将采用360度环绕式舞台设计，打造身临其境的沉浸式体验，让歌迷成为表演的中心。这种形式亦令演唱会须在规范更大、能容纳更多观众的场馆。

