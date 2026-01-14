滕丽名称网上流传《寻秦记》演员片酬表系错：睇少咗古老板啦！ 票房佳会孖郭羡妮跳唱《天命最高》
更新时间：12:15 2026-01-14 HKT
发布时间：12:15 2026-01-14 HKT
发布时间：12:15 2026-01-14 HKT
郭羡妮和滕丽名昨晚（13日）出席电影《寻秦记》台前幕后慰劳宴，对于该片港澳票房已冲破6600万，郭羡妮坦言自己未想过有几多钱，只觉尽能力拍好电影就开心，希望票房会越来越厉害可以过亿。滕丽名则谓有朋友一直问该片何时上映期，大家也期待，更有好多朋友已睇3、4次，亦觉得他们会继续支持下去。
郭羡妮自认记不到歌词
谈到若然票房过亿，可会回馈观众？滕丽名笑指要问观众想看什么，并会尽量去做。当笑指作为歌手的她，可会考虑跳唱《天命最高》？她搞笑指自己不小心而入行。在旁的郭羡妮笑言也想听滕丽名唱歌，滕丽名闻言即建议跟对方一起唱，不过郭羡妮自认记不到歌词。当提议她不如为滕丽名伴舞，她笑言到时再算。
呼吁大家不要相信流言
对于可想拍续集，郭羡妮表示知道古天乐正在剪辑加长版，希望有未曝光的搞笑NG场面加入，观众睇完再可入场再睇过。滕丽名则谓每个角色的故事好丰富，相信古天乐也颇难挑选加入加长版。另外，提到网上流传疑似《寻秦记》演员片酬表，滕丽名和郭羡妮均表示名单上指自己的片酬数字也是错。滕丽名笑说：「睇少咗古老板啦！」而郭羡妮大赞古天乐好慷慨，片酬是既开心又满意价，更呼吁大家不要相信流言。提到有指古天乐零片酬，两人均表示不知情也很好奇，但觉得也有可能。郭羡妮大赞古天乐为人也希望照顾大家为先，而滕丽名坦言从未试过如此快收足片酬，当完成拍摄就即出片酬，又笑言自己未走到银行，户口已经有钱。
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
杨明纶三驹易配
22小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT