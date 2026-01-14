郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝

现年58岁的郑伊健，当年凭演出《古惑仔》系列电影中陈浩南一角红遍亚洲，曾一度风靡万千少女。他在2013年与52岁蒙嘉慧年在东京结婚，多年来都十分恩爱。年前郑伊健打本逾百万结老婆蒙嘉慧在日本福冈开设地产公司，现时居住在当地生活打理生意，偶尔岭会返香港探望家人朋友。日前，就网民在香港平民面店捕获郑伊健两夫妇，虽然二人最终拒绝拍照，但仍保持礼貌以笑回应。

郑伊健蒙嘉慧情侣装上阵

近日有网民在小红书上载了一条以「1.9在香港偶遇郑伊健“古惑仔浩南哥”」为标题的影片，并写道：「好幸运呀！下午在香港吃面偶遇郑伊健！“古惑仔浩南哥”就这样从我眼前走过～但“浩南哥”拒绝了合照！那就不打扰啦。」影片中的二人均以全黑衫情侣打扮现身一间平民面店，见到沿途不时有人向他们挥手打招呼，而郑伊健亦笑笑口挥手「回礼」，相当亦很亲切，片尾亦见郑伊健拧转头伸手找回老婆蒙嘉慧。

郑伊健蒙嘉慧结婚13周年

郑伊健早在2005年因拍剧认识黎诺懿，因为两人钟意打机非常投缘，亦因黎诺懿相约蒙嘉慧打羽毛球，变相撮合了二人。郑伊健与蒙嘉慧于2013年初到东京结婚，二人亦早有共识不生育，加上有共同话题和嗜好，而今年亦是两人结婚13周年，至今仍非常甜蜜。

