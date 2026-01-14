Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝

影视圈
更新时间：15:00 2026-01-14 HKT
发布时间：15:00 2026-01-14 HKT

现年58岁的郑伊健，当年凭演出《古惑仔》系列电影中陈浩南一角红遍亚洲，曾一度风靡万千少女。他在2013年与52岁蒙嘉慧年在东京结婚，多年来都十分恩爱。年前郑伊健打本逾百万结老婆蒙嘉慧在日本福冈开设地产公司，现时居住在当地生活打理生意，偶尔岭会返香港探望家人朋友。日前，就网民在香港平民面店捕获郑伊健两夫妇，虽然二人最终拒绝拍照，但仍保持礼貌以笑回应。

郑伊健蒙嘉慧情侣装上阵

近日有网民在小红书上载了一条以「1.9在香港偶遇郑伊健“古惑仔浩南哥”」为标题的影片，并写道：「好幸运呀！下午在香港吃面偶遇郑伊健！“古惑仔浩南哥”就这样从我眼前走过～但“浩南哥”拒绝了合照！那就不打扰啦。」影片中的二人均以全黑衫情侣打扮现身一间平民面店，见到沿途不时有人向他们挥手打招呼，而郑伊健亦笑笑口挥手「回礼」，相当亦很亲切，片尾亦见郑伊健拧转头伸手找回老婆蒙嘉慧。

相关阅读：黄埔博艺会陷财困3.31熄灯！郑伊健蒙嘉慧昔日打波恋情浮面 多部剧集曾经取景地

郑伊健蒙嘉慧结婚13周年

郑伊健早在2005年因拍剧认识黎诺懿，因为两人钟意打机非常投缘，亦因黎诺懿相约蒙嘉慧打羽毛球，变相撮合了二人。郑伊健与蒙嘉慧于2013年初到东京结婚，二人亦早有共识不生育，加上有共同话题和嗜好，而今年亦是两人结婚13周年，至今仍非常甜蜜。

相关阅读：郑伊健甜蜜曝光蒙嘉慧驭夫术 罕发表爱妻宣言公开相处点滴

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
8小时前
泰国一在建高铁地盘，一部起重机高空堕下击中行驶中火车。美联社
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿25死79伤︱多图
即时国际
1小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
8小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
23小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
18小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
4小时前
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
7小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
5小时前