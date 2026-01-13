粤剧名伶龙剑笙回归掀抢飞潮 大批长者粉丝寒冬下通宵露宿排队 孝顺网民惊讶：粤剧界GD

粤剧名伶龙剑笙（阿刨）魅力不减，引发的扑飞热潮堪比世界级巨星！她将于一月至二月假西九文化区戏曲中心，公演经典粤剧《李后主》，另加开一场《笙艺光辉咏相传》折子戏专场。消息一出，戏迷总动员出动，无论线上线下，均掀起疯狂的抢购潮。

孝顺网民呻网上购票大塞车

早在门票公开发售前，网上已是一片「扑飞」的紧张气氛。有年轻网民分享，为了替家人购票，准时登入购票网站，却发现系统显示需要排队「超过一小时」，令他不禁慨叹龙剑笙是「粤剧界GD（G-Dragon）」。更有网民表示，自己曾成功抢购MAMA颁奖礼及Coldplay演唱会等一票难求的门票，但这次也被彻底「击败」，足见龙剑笙的惊人号召力。

相关阅读：龙剑笙激罕现身！移居加拿大多年返港栽培后辈 网民赞保养得宜似40出头

长者不畏严寒通宵「扎营」

而戏曲中心售票处外更出现墟冚场面，有网民指，早于1月5日傍晚已有人开始排队，晚上已有过百人在此通宵留守，到翌日早上6时前，人龙已再增添百多人。从现场相片可见，排队人士大部分是长者，他们带齐折凳、毛毡、行李箱等装备，在寒冷天气下通宵露宿，只为求得一张门票，亲睹偶像的舞台风采，毅力惊人。这次扑飞盛况，再次证明龙剑笙在粤剧界的超然地位，其艺术成就与舞台风采，数十年来依然牵动著万千戏迷的心，人气丝毫不输时下的国际级偶像。

相关阅读：5个粤剧名伶近况！白雪仙依然好精灵 龙剑笙回流返港栽培后辈

97岁白雪仙豪宅设宴悼念任剑辉？