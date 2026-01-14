49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求

49岁台湾女星萧淑慎2019年患罕见「十二指肠癌」，三年后再发现癌细胞转移肝脏，庆幸抗癌成功，逐渐康复。萧淑慎与细15岁老公梁轩安于2017年结婚，但嫩夫屡爆是非，去年3月萧淑慎一度嬲爆发表声明切割老公，近日萧淑慎现身蔷蔷的Podcast节目《蔷栗胶》时，大方剖析对婚姻的见解，表明已跟老公没有性生活。

萧淑慎「嫩夫」屡爆丑闻

萧淑慎的「年下男」老公梁轩安，曾遭两名女子连环指控性侵，虽然导致与萧淑慎的婚姻出现危机，但二人仍保持夫妻关系，未有因此离婚。近日萧淑慎现身节目时，提及近8的婚姻，萧淑慎被问到如何看待伴侣的忠诚度时，语出惊人表示：「男人偷吃对我来说，根本不算甚么。」

萧淑慎强调双方并非「开放式关系」，自己的观念相对保守，既然选择婚姻，就会尊重这段关系。萧淑慎又提到与老公感情破裂，与第三者介入无关，主要是二人「三观不合」，思想存在巨大差异，才是磨损感情的主因。萧淑慎又坦白透露早已没有性生活：「早就不想给他碰。」

萧淑慎怕丢脸

对于老公的生理需求，萧淑慎大方表示：「你最好是去花钱就算了。」不过萧淑慎也有底线，要求老公花钱解决生理需求时，绝对不能被传媒拍到，否则会让她感到颜面尽失。萧淑慎的一番言论曝光后，震惊不少网民，引起热烈讨论。

