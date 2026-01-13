胡燕妮儿子尹子维双喜临门？「内地第一美乳」嫩妻徐冬冬疑怀孕 外套遮凸肚街头放闪

现年50岁、有「御用渣男」之称的胡燕妮儿子尹子维，与比自己细15年的「内地第一美乳」徐冬冬相恋多年，两人已于去年4月低调在香港注册，将于下月分别在女方家乡哈尔滨、以及杭州举行婚宴。近日两人被《东周刊》独家拍得在中环甜蜜喂食雪糕，腹部微隆的徐冬冬以外套遮肚，步履缓慢，孕味极浓！

徐冬冬低胸小背心晒身材

当日天气寒冷，略施脂粉并戴上眼镜的徐冬冬，当时仅穿上白色恤衫内搭黑色低胸小背心，其火辣身材一览无遗。两人在该处一个意大利雪糕店外，徐冬冬拿着一支雪糕与老公尹子维「你一啖我一啖」品尝，手口并用，徐冬冬来一口雪糕后，未够半秒亲把雪糕喂到尹子维口中，四目交投，尽在不言中。不过，即使徐冬冬当日内穿的是黑色衫，但仍见到其腹部微微隆起，似怀孕初期的妇女身形！

尹子维紧张为老婆护航

「爱妻号」尹子维全程乖乖的让徐冬冬喂食雪糕，但同时亦表现紧张地看着女方的腹部，不停用手轻扫，然后又把外套绑在女方的腰间作保护，似乎怕老婆被冷风吹着。其后尹子维快速把最后几口的雪糕吃掉，看来不大想徐冬冬多吃。随后见尹子维一脸温柔的跟徐冬冬耳语，并主动为女方近腹部位置的钮扣扣好，临走前又叮咛徐冬冬穿上外套，落楼梯时，见徐冬冬双手紧紧护着肚子，步履缓慢，尹子维则站在后面傍实。早前，徐冬冬曾发文称：「调理身体，备孕中，爱是相互付出」，明显跟尹子维已有计划组织家庭。

