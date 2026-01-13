钟丽缇28岁大女穿火辣比坚尼 疑着细一个码「包唔住」好身材 男友视角照流出超惹火

55岁90年代性感女神钟丽缇（Christy）经历三段婚姻，2016年与张伦硕结婚后，男方视三位继女如己出，组成五口之家。钟丽缇大女张敏钧（Yasmine）已经28岁，遗传母亲好身材的她，对娱乐圈深感兴趣，有意入行发展。张敏钧今日（13日）在社交网派福利，大晒水著靓相，为寒冷的冬天，送上火辣辣的温暖。

张敏钧与男友拍拖外游

张敏钧今日在IG上载在开曼群岛的水著靓相，穿上火红色两截泳衣的她，难掩丰满身材。未知张敏钧是否继续拣细一个码泳衣，见到其好身材未能成功被泳衣包实，南半球尽现眼前，性感诱人。张敏钧的男友也有同行，二人与友人坐游艇出海，非常写意。

相关阅读：钟丽缇大女细码泳衣压到变形震撼眼球 前凸后翘有腰线 与男友浸浴亲热好火辣

张敏钧精通英语、普通话及法语，在卑诗大学电影系毕业。由于喜欢唱歌、跳舞、演戏，张敏钧多年前已有意入娱乐圈，却未有借妈妈钟丽缇的名气，低调在加拿大生活及发展的她，曾参加《温哥华华裔小姐竞选2021》，并夺得亚军。

钟丽缇三个女遗传优良基因

而张敏钧的两位同母异父妹妹张思捷（Jaden）及张凯琳（Cayla），同样外貌标致，而且与家姐一样，尽得妈妈优良基因，身材出众。张思捷与张凯琳只有几岁时，曾做小模特儿行天桥，可见三位女儿成长，深受钟丽缇的影响。

相关阅读：54岁钟丽缇三代同游泰国！两女尽得真传拥黄锋腰蜜桃臀 张凯琳身体一部位劲发达抢FO