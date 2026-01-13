Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了

影视圈
更新时间：22:00 2026-01-13 HKT
发布时间：22:00 2026-01-13 HKT

韩国前篮球员，后转职演员兼模特儿的吴承焕，在幕前消失长达六年，近期再度曝光，却惊见吴承焕坐在轮椅上。吴承焕现身YouTube频道《WERACLE》，透露六年前发生意外，一度大受打击，直到开始以TikTok网红「Wooni」身份，重现大众视线。

吴承焕返家出意外

吴承焕现身网上节目时，透露已坐轮椅六年，回忆当时发生意外的情形，吴承焕表示当时在冬天工作后返家，途经社区花圃旁时，因地面结冰不慎跌倒，却伤及后脑及颈部，颈椎的第5、6节受伤：「从我受伤之后，我的人生发生天翻地覆的转变。」当时吴承焕只有21岁。

吴承焕曾做过7年篮球员，之后转型向演员界发展，一度为钻研演技非常努力，却在意外发生后，感到人生崩塌。吴承焕慨叹道：「我的人生都崩塌了，那段时间我都不说话，自己思考，我还能这样活著吗？」吴承焕坦承最初曾自暴自弃，每日瞓到下午2、3时：「因为我喜欢发梦，梦里的我可以奔跑。」

吴承焕曾自暴自弃

吴承焕又透露自己一开始不愿意复健，在父母给予勇气后下，才渐渐转变：「我不能动的时候，他们说就尽你所能试试看，之后再去后悔吧。我想反正人生就要这样下去了，不如就试试看吧，从那时候开始我就挨过复健，渐渐的变好。」吴承焕现时右脚恢复不错，可惜左脚仍是瘫痪状态。

吴承焕转型受欢迎

有朋友见吴承焕喜欢与人互动，因此建议他尝试透过TikTok与网民交流。吴承焕于2022年起开始玩TikTok，但因担心被误会借瘫痪吸金，故初期甚少曝光坐轮椅的画面。吴承焕自爆最初的粉丝人数只得个、十位，直到某一日获泰星推荐，让吴承焕意外爆红，他亦努力练习英语，获得越来越多海外粉丝支持，甚至赴泰国亦获粉丝接机，令他意外又感谢。

