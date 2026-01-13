金球奖｜辛潘被拍到颁奖礼公然吸烟 照片网上疯传被批不合法

「第83届金球奖」于香港时间昨日在洛杉矶举行，65岁的美国男星辛潘（Sean Penn）凭《一战再战》角逐最佳电影男配角，但最终败给《情感的价值》Stellan Skarsgard。他更被拍到在室内吸烟，更烟驳烟吸不停，公然犯法。

叼着一根绿色物体上台领奖

辛潘与《一战再战》拍档里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）同台，当时角逐喜剧组影后的姬蒂赫逊（Kate Hudson）走过来跟里安纳度聊天，辛潘就在旁边公然吸烟，未有理会在室内环境。尾声时，辛潘与一众演员上台领最佳喜剧时，都被拍到叼着一根绿色物体。

金球奖暂未回应辛潘吸烟争议

辛潘的吸烟照于网上疯传，分享照片的记者留言表示：「这绝对不合法！」根据洛杉矶的法例，所有人禁止在封闭的工作场所、户外用餐区、公园等吸烟和使用电子烟，最高罚款为324美元（约2,527港元）。据指《一战再战》金球最佳导演保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）都好想吸烟，但设法找室外地方抽烟。金球奖方面暂未回应辛潘吸烟的争议。

照片由AI生成

另外，出炉金球音乐/喜剧影帝添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）带同女友Kylie Jenner出席颁奖礼分享喜悦，其中有传媒拍到Kylie拿着桌上自己的名牌与添麦菲讨论，之后传出名牌上写上「Kylie Jenner-Chalamet」，后来证实该照片只是AI生成。