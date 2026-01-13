Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金球奖｜辛潘被拍到颁奖礼公然吸烟 照片网上疯传被批不合法

影视圈
更新时间：16:45 2026-01-13 HKT
发布时间：16:45 2026-01-13 HKT

「第83届金球奖」于香港时间昨日在洛杉矶举行，65岁的美国男星辛潘（Sean Penn）凭《一战再战》角逐最佳电影男配角，但最终败给《情感的价值》Stellan Skarsgard。他更被拍到在室内吸烟，更烟驳烟吸不停，公然犯法。

叼着一根绿色物体上台领奖

辛潘与《一战再战》拍档里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）同台，当时角逐喜剧组影后的姬蒂赫逊（Kate Hudson）走过来跟里安纳度聊天，辛潘就在旁边公然吸烟，未有理会在室内环境。尾声时，辛潘与一众演员上台领最佳喜剧时，都被拍到叼着一根绿色物体。

金球奖暂未回应辛潘吸烟争议

辛潘的吸烟照于网上疯传，分享照片的记者留言表示：「这绝对不合法！」根据洛杉矶的法例，所有人禁止在封闭的工作场所、户外用餐区、公园等吸烟和使用电子烟，最高罚款为324美元（约2,527港元）。据指《一战再战》金球最佳导演保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）都好想吸烟，但设法找室外地方抽烟。金球奖方面暂未回应辛潘吸烟的争议。

照片由AI生成

另外，出炉金球音乐/喜剧影帝添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）带同女友Kylie Jenner出席颁奖礼分享喜悦，其中有传媒拍到Kylie拿着桌上自己的名牌与添麦菲讨论，之后传出名牌上写上「Kylie Jenner-Chalamet」，后来证实该照片只是AI生成。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
3小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
4小时前
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
7小时前
00:53
天水围嘉湖山庄7旬翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
突发
5小时前
换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 一文睇清最新安排 1.27起可网上预约
00:56
换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 一文睇清最新安排 1.27起可网上预约
投资理财
47分钟前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
6小时前
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
时事热话
6小时前