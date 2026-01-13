Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「波波」黄婧灵叹隐世烧鹅现诱惑眼神 油脂捞饭推迟瘦身大计

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-13 HKT
发布时间：16:15 2026-01-13 HKT

TVB饮食节目《美食新闻报道》由一班靓仔靓女包括「波波」黄婧灵、黄嘉雯（Carmaney）、蔡景行（行仔）等主持，昨晚（12日）的一集「大厨发办」请来中菜厅行政总厨叶世昌师傅，他带波波叹烧味及近日大热「够dope」的烧鹅。

鼎爷爱新派上海菜少油

提到烧味需具备的条件，叶师傅说︰「好食嘅烧味要讲究肉本身嘅质感，仲有烧嘅程度加上肉汁嘅保留。」而另一样获波波盛赞的是热腾腾的白饭，是不少烧味店忽略的一环，叶师傅解释当饭够热时可以逼出烧鹅的油份，令白饭更香更加滋味；接下来的烧排骨、烧腩仔及豉油鸡，每味都非常出色，波波直言要推迟瘦身大计。

此外，今晚（13日）「识食之人」李家鼎（鼎爷）又出动带行仔试新派上海菜，鼎爷讲解新旧之别︰「新派我接受多啲，味无咁浓、油亦无旧派咁多。」

