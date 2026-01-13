52岁娱圈楼后惊爆婚后忍足18年？曾过「丧偶式」婚姻 男星老公去年突发心脏病险死

蔡少芬（Ada）与张晋（Max）于2008年结婚，婚后积极造人，诞下两女一子，自张晋发展越来越好，二人搣甩女尊男卑闲言，近年被视为娱乐圈模范夫妻。蔡少芬昨日（12日）在微博分享一辑与老公张晋的新合照，庆祝结婚18周年。

蔡少芬曾过「丧偶式」婚姻

蔡少芬过往与老公张晋出PO，不时打情骂俏，又曾在网上频道节目自揭婚姻现暗涌，试过因疫情遇上封城，与老公分隔两地，要独自照顾三个仔女，令蔡少芬一度情绪崩溃流泪无数次。蔡少芬昨日出PO庆祝结婚18年，又爆料：「今日系我们两公婆互相忍了对方18年」。

虽然蔡少芬老公张晋也有转发太太的微博，二人的合照有拥抱、张晋亲吻蔡少芬额角等，对于蔡少芬称「互相忍对方18年」，张晋未有不满，更留言冧妻：「爱是恒久忍耐」。吸引不少网民留言：「越来越有夫妻相」、「把忍耐发到极致吧！祝永远幸福」、「你们俩要永远幸福下去啊」等。

蔡少芬传持有价值约2亿物业

张晋去年在节目中，曾自爆因突发心脏病紧急送院，蔡少芬一度交代老公病情，经电脑断层扫描后，发现有血管堵塞近80%，要即时做安装支架手术。蔡少芬经历差少少做寡妇后，更珍惜与张晋的感情。蔡少芬又曾自揭掌握家中财政大权，老公张晋将所有金钱上缴给她，加上蔡少芬爱买砖头，据指在香港最少持有9个物业，估计市值约2亿。

