古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相

影视圈
更新时间：14:00 2026-01-13 HKT
发布时间：14:00 2026-01-13 HKT

2019年港姐季军古佩玲入行6年，外貌屡遭讨论，被指样貌越见精致，而古佩玲曾解释：「19年选港姐我得19岁，而家系25岁」，力证只是随时间变得成熟。现年26岁的古佩玲，近日因小红书出现疑为学生时代的影片，样貌再度引起网民讨论。

大刘曾揶揄《爱．回家》女星「硬胶」

古佩玲当选港姐后加入处境剧《爱．回家之开心速递》，饰演「神婆」素素一角，成功入屋。却因富商「大刘」刘銮雄在记者会上，揞名揶揄处境剧《爱．回家之开心速递》中有艺人「笑起上嚟真系硬胶，肌肉实到唔识郁」，惹起全城猜「硬胶」女星身份。古佩玲的变化，有网民在小红书爆料，指有人改头换面选港姐，要求删除其旧相，YouTube曝光的影片，同样被网民指：「我视频发了她就喊那个YTB隐藏了」。

相关阅读：前《爱回家》男星惊爆曾与金像影后同居：佢未做「鸡」之前好霉 被星妈视如亲生子疼爱

网民公开的影片，见到疑为古佩玲早期学生作品MV《Dreamer》片段，网民留言：「素素女神学生时代开始就好有才华，唱歌一流」。片中的女子脸阔、鼻塌、有少少哨牙，外表清纯，唱歌时表现淡定，毫不怯场，有大将之风。不过该女学生的样貌，与现在的古佩玲可谓判若两人。

古佩玲被指超前部署

有网民加入爆料，指古佩玲疑为选港姐早作准备，要求同学删除所有旧相：「他与我的妹妹是中学同学，中学毕业的时候要求大家删除她的相」。另有网民再上载另一批疑是古佩玲中学时期照片，包括在2016年拍摄。更有网民质疑古佩玲虚报年龄：「她是不是虚报年龄，这个视频看不出17岁，看起来已经20好几了」。

由于片中人与古佩玲变化幅度惊人，吸引不少网民留言：「太夸张了，一直以为只是长得胶，没想到真整了」、「天然的可难长得这么胶哦」、「家里这么有钱也不请个好点的医生」等。

相关阅读：佘诗曼疑客串《爱回家》？现身拍摄现场与幕后密斟掀热议 主要角色疯狂流失惹忠粉失望

