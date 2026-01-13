吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时

现年46岁的官恩娜（Ella），2000年以模特儿身份入行，其后获唱片公司赏识做歌手出唱片，实行歌影视三栖发展。直至2015年，她与中法混血医生男友结婚，婚后育有一对子女，并选择淡出幕前，专心做全职妈妈，就连社交平台亦甚少更新，生活变得低调。近日有网民在Threads发文，表示刚巧听到官恩娜的歌曲，勾起以往的回忆，并号召官恩娜「复出」开骚，成功推到神隐多时的偶像「上水」回应！

官恩娜被指有样有实力

近年有不少网民都会在Threads「回忆」讨论官恩娜，指官恩娜有女神级外型之余，亦有实力的唱功，不知为何当年未能成为一线歌手。近日又再有网民表示刚巧听到官恩娜的歌曲《暗恋航空》，勾起不少回忆，并发文写道：「由细到大都好钟意听官恩娜同佢啲歌，《地平线》、《千帆》、《戏中有气》、《失常》、《干脆俐落》等等......可唔可以喺呢度推到官恩娜本人出嚟回应同搞返个官恩娜演唱会。」

官恩娜获粉丝网上求复出

帖文一出，除了获逾2千个赞好及逾2百多个留言之外，亦引来甚少活跃社交平台的官恩娜「上水」回复复出意向，她写道：「Thank you so much for your support！其实我有时都会好怀念以前唱歌嘅时候，毕竟人生有好多唔同嘅阶段，暂时呢个阶段可能未必有机会再同你见面。睇到你呢个留言我真系好窝心！希望你有一个美好的2026年！」最后还附上5个心心emoji公仔。另外亦有网民留言指她的歌曲《谢谢你离开》都好好听，又再次引到官恩娜畀like，令网民兴奋tag她：「呀！官恩娜 like yr 我个comment，你可唔可以出嚟唱返歌？」之后又获官恩娜暖心回复：「Thank you sweetie...maybe one day」。

官恩娜传与吴卓羲多次离合

样靓身材正的官恩娜，当年由模特儿投身电影圈，参演首部电影《I Do恋性世代》，与戏中的黄浩然传出绯闻。2004年，已当歌手同时拍摄TVB剧的她，曾被传与吴卓羲多次离离合合，分手后男方被爆花心，她当时亦更留言暗寸：「我也爱过疼过，最终是受伤离场！还曾经被误会拿爱情做宣传，It Was Really Hard For Me！」2014年，官恩娜证实患上贝尔氏麻痹症，是致面部瘫痪病症之一，翌年她与中法混血医生男友Juan-Domingo Maurellet结婚，婚后育有一子一女，淡出幕前专心做全职妈妈。

