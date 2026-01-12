81岁「影坛枭雄」花百万治癌 跟陈慧琳传花边新闻多年 开小红书首爆二人真实关系

现年81岁的武打巨星陈惠敏，近年健康备受关注，他曾不幸中风，并先后罹患肺癌及脑癌。不过，经历了极重大的健康打击后，陈惠敏近日迎来好消息，他正式开设小红书帐号，短短4日已吸引近3万名粉丝，足见其魅力不减。

陈惠敏红衣亮相气色好

在首条发布的影片中，陈惠敏穿上精神的红衣，脸上饱满有肉，气色相当不错，而且说话口齿伶俐，状态大勇。他在片中兴奋地与粉丝打招呼，表示从影五十多年，希望未来能多与大家分享过往拍戏的趣事。影片中的好状态让一直担心其健康的粉丝们放下心头大石。

陈惠敏花百万治癌

事实上，陈惠敏在4年前确诊脑癌，他忆述当时身体虚弱，甚至下楼梯都会头晕，最终晕倒送院才发现脑中有肿瘤。幸运地，他遇上良医，加上自己运动底子好，仅靠打针和食药，近一年时间花费过百万治疗后，现已康复，并无大碍。

陈惠敏亲解跟陈慧琳真实关系

除了分享近况，陈惠敏亦在新的影片中，亲自解开一个流传已久的娱乐圈之谜——他与乐坛天后陈慧琳的关系。坊间一直盛传二人是有亲戚关系，对此，陈惠敏在影片中明确否认：「其实我同陈慧琳，真的没有亲戚关系。」

陈惠敏保护陈慧琳豪气干云

那么，为何这个传闻会不胫而走？陈惠敏解释，他与陈慧琳的父亲因生意认识，见过一两次面，其父是从事珠宝生意的。他大赞陈慧琳是一个「非常、非常好」的女孩，在圈中备受大家尊重。正因为对这位后辈的爱护，陈惠敏当年曾公开讲过一句话：「你搞边个都好，唔好搞陈慧琳！」由于他这句极具份量的保护性发言，加上他与其父相识，外界便误以为他跟陈慧琳是亲戚。如今由本人亲自澄清，总算解开了多年来的谜团。

