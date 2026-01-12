Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Danielle被解约后首露面 开通个人帐号做直播 称会为与NewJeans在一起「战斗到最后」

影视圈
更新时间：23:15 2026-01-12 HKT
发布时间：23:15 2026-01-12 HKT

韩国女团NewJeans 20岁前成员Danielle日前遭所属公司ADOR公布解除合约后，昨日被粉丝发现开通个人社群帐号，她今日再预告于香港时间晚上6时开直播交代事件。昨日有粉丝发现她疑似开通帐号名为「dazzibelle」的IG帐号，且只有追踪其姐姐Olivia Marsh。今日发布写上「for those who waited 12 Jan. 7pm」，透露会与粉丝见面，该帐号追踪人数截至目前已超过50万人。

Danielle被ADOR要求赔偿431亿韩圜

Danielle在被解约后首度露面，她在直播中提到为与NewJeans在一起，会「一直战斗到最后」，她已经尽一切努力留在该团体中。她直言：「我可以非常清楚地说一件事。为了和成员在一起，我会战斗到最后。虽然因环境改变，我处于不同的境地，但我对这个团体的感情没有改变。」ADOR上月公布很难继续与Danielle合作，与她解约，成员Haerin、Hyein和Hanni则继续留在ADOR，与Minji的讨论仍在继续。ADOR之后更对Danielle的家人提出诉讼，要求赔偿431亿韩圜（约2.29亿港元）。

Danielle回味NewJeans表演时光

在直播期间，Danielle感谢粉丝一直以来的支持，她指经常在深夜阅读粉丝的讯息，并从他们那里得到安慰。她还回顾了与NewJeans一起表演的时光，回忆起舞台上的时刻，包括音乐开始前的沉默，她说这些继续支持着她。Danielle在直播期间没有讨论具体的法律问题，指很多问题仍未解决。其法律团队亦事先指出，直播与任何正在进行的法律诉讼无关。Danielle最后强调：「这不是结束。」

