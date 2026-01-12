Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？

影视圈
更新时间：21:00 2026-01-12 HKT
发布时间：21:00 2026-01-12 HKT

有TVB新一代「御用邪花」之称的梁允瑜（Chloe），自2021年参选香港小姐以来，因流出讲粗口的旧影片及被指欺凌同学而形象备受争议，更被冠上「粗口港姐」的称号。近年在剧集中不乏性感演出的她，昨日（1月11日）迎来28岁生日，并于IG上载火辣照片大派福利，再度引发网民热议。

梁允瑜性感睡衣喷血度十足

从梁允瑜分享的相片可见，她身处一间装潢雅致的酒店房间内，拥有一头橘红色长发的她，拥有精致的五官和白皙的肌肤，可谓「惊天颜值」。她身穿一件粉红色丝质吊带性感睡衣，超低胸的设计将其丰满上围表露无遗，布料贴身，完美勾勒出她的窈窕曲线。照片中，她慵懒地俯身躺在纯白的酒店大床上，对着镜头时而甜笑眨眼放电，时而轻抚秀发，姿态撩人，女人味满泻，性感指数爆灯，火辣程度可谓「喷血度十足」。

相关阅读：黑色月光丨「粗口港姐」梁允瑜谷胸破格演出！43吋长腿撩马志威敏感部位 收集精液做一事

梁允瑜庆浪漫生日竟多谢「家人」

除了主角梁允瑜的性感打扮，床上的布置同样引人注目。床上不但有用红色花瓣砌成的巨型心心图案和「HAPPY BIRTHDAY Chloe」字样，更有一个用毛巾折叠而成的「蛋糕」，整个场景充满浪漫和甜蜜的气氛，像极了情侣间的精心安排。然而，梁允瑜在帖文中却写道：「多谢我家人满满仪式感的惊喜」，将这份惊喜归功于家人。

梁允瑜男友已变「家人」？

这番话马上引起网民的无限遐想，不少人留言认为，如此私密又充满情调的庆祝方式，更像是与另一半享受二人世界的火辣时光，多于与家人庆祝生日。有网民就笑称，或许梁允瑜口中的「家人」，是暗示她与男友的关系已升华至如同家人般亲密。

梁允瑜曾患抑郁停工半年

虽然梁允瑜幕前形象性感奔放，但她星途并非一帆风顺，自2021年参选至今，演出机会「十只手指数得晒」。她去年受访时曾自爆，参选港姐时的负面新闻令她压力爆煲，最终落选后患上抑郁症，更并发皮肤病「玫瑰糠疹」，前后停工大半年才完全康复。

相关阅读：TVB「御用邪花」欧游疑真空大解放  超低胸上衣移位濒走光边缘  选港姐曾惹欺凌争议

