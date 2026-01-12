原来视咁的丨TVB连年加薪 辉映《万千星辉颁奖典礼》内容接触量6900万人次

上星期TVB举行一年一度新春盆菜宴，席间行政主席许涛宣布TVB员工今年继续有人工加，他表示虽然面对艰辛经营环境，TVB依然做出有目共睹好成绩，免费电视继续拥有压倒性优势，占市场份额82%，2025年广告收入较前年增加。要知道近年市道低迷，经营大环境不佳，TVB一直在奋进经营，有几多老板能有如此魄力及视野，以员工利益为大前提。相信加薪是回馈员工经年的努力，亦是对一众忠诚与公司并肩作战的职员之肯定。

《万千星辉颁奖典礼2025》在TVB官方社交平台的内容接触量短短3日间已达6,900万人次，较去年升177%。

颁奖礼在香港及广东省观众接触人次超过590万，成绩斐然。

今年TVB开季便迎来好开始，上星期专栏已提到TVB节目去年在YouTube平台全年累积播放次数突破6亿、总观看时数达到4500万小时，实现跨平台、跨地域传播突破。好事接踵来，上周日在澳门举行的《万千星辉颁奖典礼2025》于跨平台直播收视最高达26.4点，成为上周收视榜首。而最新公布的数据更显示于香港及广东省观众接触人次超过590万，TVB官方社交平台的内容接触量，截至上周三短短3日间已达6900万人次，较去年升177%、影片播放量亦超越2200万比去年升244%。单看数字可能没有太具体概念，但只要一比较便知道这数字有多惊人。以2024年巴黎奥运会为例，奥运会由7月26日开幕至8月11日闭幕的17日期间，TVB社交媒体录得内容接触量约为2.9亿人次及逾8580万的总播放量，互动量亦超过1110万。有数得计《万千星辉颁奖典礼2025》每日内容接触量约为2300万，远多出奥运会每日平均的1705万。事实摆在眼前，数字是不会骗人的。

TVB行政主席许涛在台上宣布加人工喜讯，台下一众艺人及员工即时欢呼喝采。

演员开心食盆菜宴，与其他同事更如家人般联谊。

盆菜宴尽显归属感

讲返今次TVB加薪，在现今的经济环境下，可以说是「奢侈品」。此举除证明许主席对公司赚钱能力有绝对信心、及对员工辛劳的肯定外，亦是对忠诚的回报。这份忠诚见证于TVB员工对公司的归属感，两晚的盆菜宴北风凛烈，仍无阻TVB职艺员的热情投入，各人仿如家人般联谊，当主席发言时均报以热烈掌声以示支持，显现出上下一心的团结。更好的例子是今年颁奖礼的「专业精神奖」得主字体设计师张济仁先生，自1993年加入TVB后，一人包揽了电视台所有节目及剧集的标题字体设计，从经典剧集到各类综艺，观众熟悉的每一款招牌字体，皆出自他手笔。他表现出的匠人精神固然值得尊重，而能够在同一机构坚守逾30年，这份忠诚更值得敬佩，足证TVB是可以让员工安心立命的机构。张济仁先生的清流，令一班食着旧东家老本，却无时无刻借「数落」旧东家博见报的人，显得更不堪。