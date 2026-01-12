李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘丨独家

靓女堪舆学家乐翊榆主持HOY TV贺年节目《开运秘笈》，首位批命嘉宾为李龙基。她从逻辑角度剖析基哥「财多身弱」的命格，直指其女性缘旺盛令感情多波折。乐翊榆更建议他将桃花缘转化为「神交」以减少烦恼。面对1月17日在东莞演唱会突然取消，基哥被怀疑与「失德」有关，基哥怒斥指控：「我何来失德？只系有个唔系太正当嘅女朋友啫。」他自揭与王青霞分手之十个字原因。采访：方骞平 摄影：谭志光 场地：潮厅

毕业於伦敦英国法律学院，获得荣誉法律学士学位的乐翊榆，向来对命理有兴趣，认为算命能了解自己运势高低，可趋吉避凶，但她坚持要讲逻辑，故除了学八字、风水命理外，甚至考获催眠师牌，看看性格能否改变命运？但她最同意基哥所讲「个人开心命运就会好。」认为做人基本要正面及乐观。

近期「大红人」李龙基首度向《星岛头条》证实被分手，14年的「爷孙恋」终告玩完。乐翊榆指基哥「财多身弱」，财代表女性及财富；身弱就会因为女性带来一啲困扰，加上玄局八字冲「夫妻宫」，一生人都多女埋身，女性缘特别旺，亦代表多女粉丝，不过，感情多波幅及容易变动，要双方好努力维持关系，乐翊榆坦言指基哥见一个爱一个，提醒他要抉择，而且不宜结婚，基哥笑言自己「色胆包天」。提到经历及教训会否教基哥不要见异思迁？他却说：「唔知㗎！Who Knows.呢个世界今日唔知听日事。」基哥会否对爱情心如止水？他笑言：「我未惊过（冇女）。」乐翊榆秒速表示基哥一定会再有黄昏恋。至于健康方面就不成问题。

「瞒婚事件」后受教训学精

经过王青霞「瞒婚事件」，基哥坦言下次学会先了解新欢的婚姻状况：「我经已醒目地学识咗！」翊榆更建议基哥将女人缘转化成「神交」，就会少啲烦恼，基哥幽默地自嘲说：「唔好一日5次神交算喇，或者发下神经。」翊榆又指他2027年土太旺，留意一下消化系统脾胃问题；除「财多身弱」，玄局显示他「食伤生财」，天生做艺人命：「其实佢运势唔差，只系感情冇咁顺畅啫。」

基哥又大闹一啲乱作新闻的自媒体赚埋啲八卦钱：「花啲咁大精力对社会冇益处，做人要有良心，赚埋啲八卦钱冇良心嘅钱永无久享。好似早前带埋大女去柬埔寨登台，竟然被胡作话我带个新女去，更暗示我5000美金包个村姑，我想反问系咪佢用过或者介绍过人去呀？而且我只系来回只去得4日，期间要彩排及登台，何来能包村姑？喺大是大非年代，个人系要提升，咁样系将所有香港人质素降低。」翊榆指基哥异性缘咁旺系无这个需要。基哥不忿说：「又话我系『劣质艺人』，我何来失德呢？我只系有个唔系太正当嘅女朋友啫。」

揭东莞个唱被取消原因

基哥亦解释原定于1月17日在东莞举行演唱会，因场地酒店被列入「扫黄黑名单」才突然取消。基哥用十个字形容被Chris分手原因：「呢啲好自然嘅，老实讲『乜亲都好都不及爹妈亲』，返到爸妈身边系好事嚟，好多自媒体话佢喺东莞接客，有乜咁嘅需要呀？真系冇良心。佢唔识我又冇同我相处过，但讲到我大骗子咁，新名叫我做『计算基』、『世纪老千』，哈！话系由我设局搞出嚟嘅……」