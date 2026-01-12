金明洙唱歌做戏仲要出埋摄影集 心多多想试演反派｜名人杂志

韩国男团 INFINITE 成员金明洙（ L） 早前来港出席活动，他既是歌手也是演员，笑指两者各有魅力，没有偏爱当中哪一个身份。而他近来正准备新剧，但对内容保持神秘，只透露要很用心做运动准备，又期望未来能拓展自己的表演领域，尝试一些温情细腻、感人至深的人性剧，以及一些剧情起伏、情感饱满的反派角色。

撰文：黄佩丽、摄影：谭志光、场地： apm

以相机纪录生活

韩国男团 INFINITE 成员金明洙早前来港出席活动，吸引大批粉丝到场支持。金明洙在活动上除了唱歌外，还与粉丝一起玩游戏，场面热闹。一向宠粉的他被问到过去一年最开心的事时，即表示最开心就是见到每一位粉丝。平时爱拍照的他，即使此行来去匆匆，也会争取时间多拍照片，因为他将于今年上半年推出摄影集，所以要先储多一些作品。

金明洙一直都喜欢摄影，爱用相机纪录生活，除了用公司给的出道签约金买相机外，亦出过摄影集，以 INFINITE 成员们一起练习、演员生活的点点滴滴为主题，搭配他亲手写的短文，是非常有生活感的摄影集。他表示有意再出摄影集，但要先想好主题，务求带出不一样的感觉。另外，他亦有计划要搞个人照片展。

金明洙既爱演戏也爱唱歌，所以他也选不到较喜欢当演员还是歌手。

金明洙早前来港出席活动，不忘冧fans玩派心心。

金明洙去年5月以个人名义来港开骚。

向不同演员偷师

金明洙以男团 INFINITE 成员身份出道，他除了是歌手也是演员。 2013 年，曾在大热韩剧《主君的太阳》中演绎苏志燮的角色朱中元之少年时期，当时已令人留下深刻印象。 22 年退伍后，又以《 Numbers ：大厦之林的监视者们》回归荧幕，同样引起不少回响。多年来在演艺工作上累积了丰富的经验，问到可有崇拜的表演榜样？他说：「与其说我专注于某一位特定的榜样，我更倾向于从不同演员的作品中汲取灵感。观察每位演员独特的个性和细致的表情，然后融入我自己的表演方式，这对我作为演员的成长帮助极大。」

金明洙表示想尝试一些温情细腻的剧种，也想尝试反派角色。

退伍后，又以《Numbers：大厦之林的监视者们》回归萤幕。

曾在爆红韩剧《主君的太阳》中，扮演主角苏志燮的少年时期。

钟情成龙张国荣

歌手和演员都是他喜欢的身份，他直言没有特别偏爱，指两个职业各有千秋和魅力，很难说哪个比较好，笑谓未来希望成为一名能兼具歌唱和表演才能的歌手兼演员。

谈到 2026 年大计，他透露近来正为拍摄新剧作准备，但问到内容就三缄其口、保持神秘，只谓要很用心做运动准备。问到未来想挑战甚么样的角色或尝试哪种类型的影片，金明洙表示喜欢各种类型的影片，但最近想拓展一下他的表演领域，「我想尝试一些温情细腻、感人至深的人性剧，以及一些剧情起伏、情感饱满的反派角色。（你有喜欢的香港演员吗？）我喜欢成龙的动作表演，真是精彩绝伦，也很喜欢张国荣的细腻演技。」

金明洙很喜欢张国荣的细腻演技。

成龙是金明洙甚欣赏的香港演员，尤其喜欢对方的动作表演。

与粉丝的约定

INFINITE 于去年 3 月在香港举行 15 周年演唱会，讲到出道多年，金明洙最开心是粉丝们一直以来的支持，笑谓过去一年最难忘和最感动的，都是每一次在活动上看到粉丝们的陪伴。他承诺会继续努力向前，未来会以更好的一面与大家见面，更不忘提醒粉丝要小心感冒和流感，非常贴心。

去年3月，INFINITE来港举行15周年演唱会，金明洙感激fans一直以来的支持。