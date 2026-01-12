前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇

现年37岁的前TVB男星罗孝勇（Sheldon），近年已淡出香港娱乐圈，返回其出生地澳洲生活，并攻读脊医课程，久未公开露面。他与凭电影《梅艳芳》一鸣惊人的明星老婆王丹妮（Louise）于2020年结婚，但因女方事业重心在香港，夫妻二人长期分隔两地，王丹妮曾指二人关系俨如「网恋」。近日二人终于在澳洲见面，曝光真实夫妻关系 。

罗孝勇离开幕情仍然型仔

罗孝勇、王丹妮这对「牛郎织女」终于在澳洲团聚，因为近日正是二人相恋10周年的重要日子。罗孝勇罕有地在社交媒体上分享多张照片，从照片中可见，暂别幕前的他状态依然大勇，身穿简单T恤，无论是在《怪奇物语》体验展，还是在雪梨海港大桥前留影，都尽显其阳光型男本色，帅气不减当年。

罗孝勇带老婆看Lady Gaga演唱会

虽然聚少离多，但罗孝勇和王丹妮的感情却丝毫不受距离影响，反而更见深厚。为了庆祝这个特别的纪念日，罗孝勇特意安排了一个惊喜，带老婆王丹妮去欣赏其偶像Lady Gaga的演唱会。他在IG上深情告白，他以英文写道「我太太喜欢Lady Gaga，所以她就该得到Lady Gaga！与世界上最美好的人庆祝10周年」，在影片中，王丹妮在台下兴奋投入，足见罗孝勇的贴心安排正中她的心意。

王丹妮变小鸟依人

在他们分享的合照中，平日在镜头前形象强悍、充满气场的王丹妮，在老公身边瞬间变回小鸟依人，流露出满满的幸福笑容。其中一张在复古餐厅拍摄的照片，二人情深凝视对方，眼中只有彼此，甜蜜指数爆表。

王丹妮从单亲妈妈到幸福人妻

王丹妮的爱情路并非一帆风顺。她在23岁时意外怀孕，诞下女儿Affa后与当时的男友因性格不合而分开，独力抚养女儿。身为单亲妈妈，她努力工作，肩负起养家的责任。直至经朋友介绍，她认识了《超级巨声2》出身的罗孝勇。罗孝勇对王丹妮一见钟情，更重要的是，他对Affa视如己出，完全不介意拍拖时需要「三人行」，让Affa感受到满满的父爱，Affa更称他为爸爸。这份爱与承担，最终打动了王丹妮。二人在2020年低调注册结婚，女儿也改名为罗芷欣。

罗孝勇曾与林欣彤拍拖3年

在与王丹妮组织家庭前，罗孝勇最为人熟知的一段情，是与同届《超级巨声2》冠军林欣彤（Mag）的恋情。当年二人同台竞赛，惺惺相惜，顺理成章发展成情侣。在林欣彤受情绪病困扰而一度停工的日子，罗孝勇对她不离不弃，更有指他曾豪掷4万元月租豪宅，让女友安心养病。可惜，这段维持了3年的感情最终仍以分手告终，有传是由女方提出。事后林欣彤曾提及，患病期间有位男友会陪她半夜看卡通片，外界相信那个人就是罗孝勇，成为一时佳话。罗孝勇出身于艺术世家，祖父是著名粤剧作曲家罗宝生。虽然在TVB发展未如理想，但他毅然转身，重返校园修读脊医课程，为未来铺设新跑道。

