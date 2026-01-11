阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代

粤剧名伶阮兆辉及尹飞燕的46岁儿子阮德锵（Johnson），今日宣布与女演员林司敏结束七年婚姻，二人育有一女「懂事长」阮婧恒，成为阮德锵支撑下去的动力。林司敏之后火速回应，自己「不想去做那个你文字中完美的我」，离婚原因可能是「累了、醒了、缘尽了」。

林司敏内地出世3岁来港

34岁的林司敏曾为寰宇娱乐旗下艺人，是江若琳师妹，现为香港电台普通话台、第二台、第五台主持。林司敏在内地出世，三年级时来港，在香港浸会大学持续教育学院修读普通话教师证书课程、普通话高级教师文凭课程。

2008年林司敏就读中五期间，因拍摄《YES!》内的《城市惊喜》被发掘，成为杂志御用模特儿之一，其后签约寰宇，拍摄多部电影。林司敏于2012年因蒸馏水广告受到关注，同年在电影《天生爱情狂》挞著阮德锵，二人于2018年结婚，并在7月时诞下女儿阮婧恒。

阮德锵怕重蹈父亲覆辙

阮德锵曾在访问中提到追求林司敏的经过，二人因戏生情，阮德锵最欣赏林司敏的态度，透露当时拍摄《天生爱情狂》时，当中有一个镜头要跪着，汤怡及林司敏被他压住，拍完后阮德锵因自己的重磅身形向二人道歉，但遭汤怡藐爆，而林司敏没有露出不满。阮德锵自言肥仔有市场，给人感觉可靠外，口才亦不错。

阮德锵当时因林司敏来自北京，而北京对他而言有家的感觉，是吸引自己的第一个印象，加上睇过林司敏的蒸馏水广告，以及古巨基的MV，觉得对方懂得演戏，有才华而不是花瓶。二人拍拖同居数年，林司敏深得阮德锵母亲尹飞燕的欢心。阮德锵曾表示为防重蹈父亲覆辙，结婚前要女友跟母亲相处。

阮德锵「穷都要玩车」

阮德锵除继承父母衣钵做粤剧外，曾做过便利店职员及过空调搬运工人。2003年入读TVB训练班，演出过剧集有《烈火雄心II》、《恋爱自由式》、《大唐双龙传》等，翌年离巢。阮德锵婚后做「家庭主夫」凑女，曾被网民嘲捞唔掂。不过阮德锵未有介怀，还曝光「败家仔」生活，车、茶叶、雪茄样样啱，高峰时期曾拥最少12部私家车，近年留下四部车代步外，又有两部电单车，曾扬言：「穷都要玩车」。

