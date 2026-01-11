阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right

46岁阮德锵（Johnson）生于粤剧世家，是粤剧名伶阮兆辉及尹飞燕的儿子。阮德锵与女演员林司敏因合作电影《天生爱情狂》挞著，2018年结婚，同年诞下女儿「懂事长」阮婧恒。阮德锵七日前才离开香港电台主持工作，今日（11日）却爆出不敌「七年之痒」，宣布离婚。

林司敏：可能是我累了醒了

林司敏在前夫阮德锵发文后约1.5小时，在IG回应：「2025～正式告终了～我从来不写一字，因为我相信我的付出一定有人目睹，而有些事情，只出现在你的文字中。我并不完美，也不想去做那个你文字中完美的我，就让那样的人留在文字里吧！」林司敏提到离婚原因：「可能是我累了，可能是我醒了，可能是真的缘尽了。感情无分对错，只是缘起缘灭，只是一念之间。感激相遇，感谢相伴，感恩一切。2025。我把自己还给自己了」。

阮德锵盼没影响林司敏新生活

阮德锵今日在IG发长文透露已于去年离婚，感谢林司敏的包容，双方好聚好散。阮德锵留言：「2025年我们离婚了。我选择暂时停下所有工作来面对这事实，因为我的工作关系拖延到现在才宣布，感谢妳对我作岀了最后的包容。希望这迟来的宣布，没有让妳的新生活做成太大影响，相知相识，好聚好散！」

阮德锵指二人离婚没有原因和理由：「离婚这事从来都没有甚么原因和理由，因为在我看来都是一个戏曲的下句（结句），不论您文学修辞有多么高的境界，或分开的理由多么的牵强，到最后目的都只有是一个...用来完结了一出戏，结束一段关系吧了。」

阮德锵感谢林司敏诞女成为支柱

阮德锵多年来与林司敏为方便凑女及工作，一度由他主内太太主外，阮德锵感谢林司敏为家庭付出：「感谢妳在这十数年来为这个家的付出，或许正如我打的比喻，妳岀现在我的生命里，是上天派来弥补我童年的创伤，现在的妳功德圆满了，也是时候了，也许我从来都不是妳的Mr. Right，但也感谢妳一直给予我时间和进步的空间，也谢谢妳留下了女儿来陪伴我继续走下去，没错。我的而且确很需要女儿才能支撑下去。」

阮德锵自爆婚变早有先兆，身边人似乎早已察觉：「这些年有幸可以和妳互相分担共同渡过，也感谢身边的每一位高层，老板，班主，朋友，妳们私底下给我问候和关心我是收到的。妳们的第六感都没错，我没有正面的回复是因为这事发生在，我工作最繁忙的时候，我无暇反应过来，我只能用尽所有气力，在最短时间内撑起一切来保护女儿。」

阮德锵祝前妻过向往生活

阮德锵字里行间疑有所暗示：「我和懂事长都没有多余的时间，来消化当下的实际情况和情绪，我们只能用巨蟹座的天赋，坚强的外壳，强行支撑，互相扶持，渡过了艰难的日子。最后的心意是我代表我和孩子一起付岀的，是感谢妳一直以来对巨蟹父女的付出和包容，祝愿妳可以找到向往的生活，也希望大家让孩子保留真挚的心。父母的事没有对错，我的爱没有期限，只是爱的形式改变了而已。」

阮德锵贵为「星二代」，从小在父母薰陶下对演戏产生浓厚兴趣，7岁时首踏台板演出粤剧《夜战马超》，之后随母亲尹飞燕参与金辉煌剧团演出，曾创下一年演280余场粤剧的记录。阮德锵中三毕业后，报读TVB第十七期艺员训练班，曾演出《皆大欢喜》、《烈火雄心II》、《怪侠一枝梅》等剧集，在《大唐双龙传》饰演李世民一角，令人印象深刻。但阮德锵只在TVB作短暂发展，之后转到内地工作。

