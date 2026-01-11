艾威丧妻后笑脸迎人工作惹负评 网民揭超市巧遇真实情况引发讨论

66岁的艾威的太太陈美玲（Lisa）去年5月因家族遗传性多囊肝和多囊肾，病情恶化病逝，艾威丧妻后不时想起Lisa，早前再度亮相二人曾参与的内地真人骚《再见爱人》节目，艾威思念Lisa，指亡妻：「基本上她是没有消失的。」不过近日有网民批评艾威，指他在社交网上载在食店帮忙招呼客人片段笑晒口，引起不少网民讨论。

艾威不满：要我伤痛几耐

艾威对于有网民抨击其招呼客人影片，直言：「我将呢啲开心片段放出嚟，啲人好得闲，开始攻击我，我当然无去回应，但就觉得好奇怪，发生唔开心嘅事，究竟要保持负面情绪几耐？好无情地讲，屋企人死咗，你要我伤痛几耐？先至有权开心？边个做准则？」

艾威以过内人分享面对家人离世的心情：「一定要开心返，走咗嘅屋企人，亦希望你开心嘛。你无资格批评我，因为我要用开心嘅心情，解决我以后面对嘅问题。」艾威走出丧妻阴霾，获大批网民支持，有网民更在threads爆料：「艾威老婆离世果（𠮶）个星期，我系（喺）朗豪坊超市撞到佢，不停拎起又放低包薯片，企系度成20分钟，神不守舍，希望佢真系走得出伤痛，同埋D人收下把口」。

艾威丧妻网民盼忘记伤痛

其他网民同样盼艾威忘记伤痛：「睇字都feel到佢个阵又sad 又迷茫」、「艾威嘅积极，支持欣赏」、「都系面对嘅一种方式」、「希望佢过得好，唔好理太多无谓人」、「如果佢真系咁快走到出嚟，一定系好事」、「我相信佢老婆都想佢开开心心，尽快忘记伤痛」、「其实正常人都希望人哋可以走出伤痛，点会想人哋永久沉沦喺悲伤入边？」等。

艾威改变思维面对问题

艾威与太太Lisa拍拖11年，于2002年结婚，却在2020年宣布结束18年的婚姻，但二人为挽救感情，一同参与真人骚节目，决定复合，没料到节目完结后不久，Lisa的病情恶化，于去年5月病逝。艾威早前接受电台节目《星光背后》访问，提到是否走出伤痛时坦承：「无谂走出，只可以同伤痛共存，但好快逼自己改变思维，因为唔可以继续沉溺，有好多问题要面对。」艾威更揭露Lisa生前没有立平安纸，要接手其生前创办的手表舖，以及打理自己投资的湾仔食肆，忙于面对生活。

